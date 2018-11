À Nantes : Îlink, quartier innovant et convivial, co-construit par ses habitants

PRIX LOGEMENT INITIATIVE : Îlink

LAURÉAT : Nantes

PRIX PARRAINÉ PAR : La Fédération des promoteurs immobiliers

Des espaces mutualisés (jardin partagé, espace de coworking, et atelier multi-usages), 187 logements, 6.000 m² de bureaux, 2000 m² d'activités (crèche, théâtre jeune public...) et de commerces... Inauguré fin 2018, l'opération Îlink, qui s'étend sur une superficie de 22.000 m², a été façonnée par une histoire particulière.Impulsée par la Samoa (aménageur de l'île de Nantes) en 2012, la consultation pour la construction de cet îlot pilote au sein du quartier Prairie-au-Duc a finalement abouti à encourager la mixité sociale, la mutualisation des espaces et l'animation des rez-de-chaussée.

Une mixité sociale innovante

Trois promoteurs, Quartus, Vinci Immobilier et Adim Ouest, le bailleur social Harmonie Habitat et l'agence conseil Scopic, sensibles aux problématiques de territoire, se regroupent pour y répondre.

Ce groupement d'acteurs, qui ne changera pas de 2012 à 2018, a fortement innové pour penser autrement la ville de demain en intégrant les futurs usagers dans la réflexion sur le projet, dès sa conception. C'est également un programme à forte mixité d'usages, un lieu de vie où l'on se rencontre et où l'on échange.

Les commerces en rez-de-chaussée bénéficient de loyers plafonnés afin de permettre aux petites structures de rejoindre le projet. La mutabilité de ces espaces accompagne également l'évolution de la ville. En découle une mixité sociale innovante : les propriétaires, locataires et travailleurs de cet îlot se sont déjà rencontrés lors de la phase de concertation, les relations de voisinage ayant préexisté avant que les bâtiments ne soient livrés.

LE MOT DE : Johanna Rolland, maire de Nantes et présidente de Nantes Métropole

"Ce n'est pas un hasard si ce projet audacieux est né à Nantes"

« Le Prix Logement du palmarès Smart Cities de La Tribune salue, au travers d'un projet audacieux et ambitieux, une façon tout à fait innovante de concevoir la ville de demain. Îlink est en effet plus qu'un projet immobilier ou architectural. C'est aussi un projet de vie, de vie de quartier, qui part des rêves, des envies, des espoirs des futurs habitants, des futurs occupants des lieux pour créer une véritable place de village du XXIe siècle. Soutenu par Nantes Métropole, inauguré il y a quelques semaines, Îlink illustre pleinement pour moi ce que je souhaite pour Nantes demain : faire la ville autrement, une ville facile, une ville solidaire, une ville conviviale. Faire la ville autrement, ce n'est pas une belle formule, c'est une exigence et une ambition.

« Îlink a été une formidable expérience pour fabriquer ensemble, en mettant autour de la table des acteurs et professionnels venant d'horizons très divers et en s'appuyant sur une ambition politique forte, faire la ville de demain, autrement, à travers cette innovation qu'est la maîtrise d'usage. Convaincue que les habitants sont les premiers experts de la ville, que le dialogue citoyen est essentiel pour co-construire ensemble la ville, Îlink est un bon exemple de la ville innovante, de la smart city qu'est résolument Nantes. C'était aussi un pari, celui de l'audace et je crois que ce n'est pas un hasard si ce projet est né à Nantes, terre des audacieux. Ce Prix revient évidemment aussi à tous ceux qui se sont engagés dans cette aventure ! »