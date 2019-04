Urbanisme : Tours mise sur le participatif

Deux friches industrielles, deux anciennes casernes, un Ehpad et une barre HLM vétustes, deux ronds-points mal agencés : la mairie de Tours a volontairement diversifié la typologie des sites à moderniser. Objectif : séduire le maximum de candidats et donner ainsi une vraie résonance à son opération, baptisée Devenir Tours, auprès de la population tourangelle. Gage d'un succès annoncé, l'API party, organisée le 27 février sur le site de l'ancienne imprimerie Mame transformée en incubateur de startups en 2016, a réuni environ 350 personnes. Constituées en équipes réunissant généralement des professionnels (architecte, promoteur, etc.) et des habitants ou des associations, les candidatures seraient au nombre de plusieurs dizaines.

Quatre promoteurs immobiliers, Eiffage, Vinci, Nexity et Kaufman & Broad, auraient fait part de leur intérêt à la ville de Tours pour appuyer certains projets. Une première short list sera sélectionnée d'ici le 10 mai avec cinq mois pour monter un dossier complet. Les huit lauréats seront désignés courant décembre. Plusieurs critères doivent être impérativement remplis par les candidats pour avoir une chance d'aller jusqu'au bout du processus : leurs...