Rugby : la chute brutale d'Hugo Auradou et Oscar Jegou, inculpés pour viol aggravé

Du très haut au très très bas : difficile de faire plus vertigineuse que l'année de Hugo Auradou et Oscar Jegou. Il y a un an jour pour jour, les deux rugbymen français remportaient la Coupe du monde U20 face à l'Irlande au Cap (Afrique du Sud). L'avenir bleu, c'était eux, ce que confirmait leur incursion avec le XV de France de Fabien Galthié à l'occasion de la tournée d'été. Depuis vendredi, ils sont en détention à Mendoza, au centre-ouest de l'Argentine. Inculpés de viol aggravé après les accusations d'une femme de 39 ans, pour des faits qui se seraient déroulés dans leur chambre d'hôtel, la nuit arrosée ayant suivi leur première sélection. Deux versions très contradictoires s'opposent, et ils restent présumés innocents, mais ils encourent de huit à vingt ans de prison.

Lire aussiEuro 2024 : le mur Mike Maignan

Quelques jours avant le premier match contre les Pumas, Oscar Jegou, 21 ans, était revenu dans L'Équipe sur son « année folle », sans imaginer qu'elle deviendrait funeste. Mais le troisième ligne de La Rochelle avait vécu des lendemains de gloire peu glorieux. Un contrôle positif à la cocaïne à l'issue de la première journée de Top 14 avait été révélé le 12 octobre. « Une erreur de jeunesse » commise au cours d'une crémaillère. Il crut que cela lui coûterait sa carrière, il ne prit que trois mois de suspension, réduits à un. Moins que pour un contact à la tête en match : la sanction avait fait jaser, l'histoire avait mis un coup de projecteur sur la consommation de drogue festive dans le milieu... Au frigo jusqu'à mi-février, Oscar Jegou avait ensuite fait sa place jusqu'à terminer la saison dans la peau de titulaire.

Anniversaire en détention

Après avoir été associé avec Posolo Tuilagi chez les Bleuets, Hugo Auradou avait, lui, vécu une première saison pleine au sein de la Section paloise, notamment aux côtés du double champion du monde néozélandais Sam Whitelock. Moins médiatisé que d'autres champions du monde U20, le fils de l'ex-international David Auradou (41 sélections entre 1999 et 2004), 2 mètres sous la toise, avait été retenu pour la tournée en Amérique du Sud alors que, blessé, il n'avait pas joué depuis plus de trois mois. Prometteuses, ses cinquante-trois premières minutes en Bleu risquent de ne pas avoir de suite, ce qui paraît bien anecdotique. Ses 21 ans, samedi prochain, il les passera en détention, a priori toujours au pôle judiciaire de Mendoza. Hugo Auradou et Oscar Jegou y resteront pendant l'étude de la demande de placement en résidence surveillée, pour laquelle ils auront une réponse dans dix jours.

Quelles que soient son issue et ses zones d'ombre, cette affaire prolonge dramatiquement la saison des affaires du rugby français (Haouas, Chalureau, Tilsley, Hounkpatin...), qui ne peut pas se réduire à un mauvais enchaînement.