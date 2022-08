A Pornic, le Big Tour de Bpifrance accompagne le développement des entrepreneurs locaux

Le festival du dynamisme économique français entame sa dernière ligne droite avant la rentrée et compte bien faire profiter ses visiteurs de la richesse de son programme 2022. A Pornic, les solutions d'accompagnement côtoient les innovations made in France, à l'image de l'entreprise Bioret Agri et de notre partenaire l'Urssaf.

L'accompagnement, pierre angulaire de nos entrepreneurs locaux

Partenaire du Big Tour des premières heures, l'Urssaf est l'un des acteurs incontournables de l'activité entrepreneuriale en France. Souvent peu ou mal connu du grand public, l'organisme collecteur social compte bien profiter de la visibilité offerte par son stand sur le village du Big Tour pour aller à la rencontre des acteurs du territoire et échanger avec ses différents publics.

« L'Urssaf est un acteur clé incontournable de la vie des entreprises. C'est notre réseau qui finance le modèle social français en collectant les cotisations sociales » explique Estelle Denize, directrice de la communication de l'Urssaf. Elle précise : « Nous nous donnons pour mission d'accompagner nos usagers au mieux dans leurs démarches administratives et déclaratives, en créant notamment des services adaptés à chacun, qu'ils soient indépendants, auto-entrepreneurs ou employeurs. » L'Urssaf a accompagné 202 686 créateurs d'entreprises dans leur début d'activité en 2021.

Big Tour : la tournée des innovations made in France

Dans les Pays de la Loire, à Nort-sur-Erdre, l'entreprise familiale Bioret Agri innove en plein cœur de son territoire en proposant depuis 1993 des matelas spécifiquement destinés aux vaches. Afin d'améliorer les conditions d'élevage, le confort des vaches dans leurs logettes (les emplacements individuels de repos) et, ainsi, d'optimiser leur production laitière, la famille Bioret propose depuis près de 30 ans son innovation maison, inspirée des aires de jeux pour enfants et d'abord élaborée avec les moyens du bord, à partir de bâches de camion.

Accompagnée par Bpifrance depuis plusieurs années, Bioret-Agri a pu bénéficier des fonds nécessaires pour se développer sereinement, grâce à des aides spécifiques et à différents parcours d'accompagnement, comme l'accélérateur régional de PME ou l'accélérateur agro-écologique. Jean-Vincent Bioret, son directeur général, se souvient des débuts de sa reprise de l'entreprise familiale lorsqu'il avait 26 ans : « Sans Bpifrance, nous n'aurions pas réussi à avoir une croissance aussi rapide et simple. Les banques traditionnelles sont souvent frileuses avec les entreprises innovantes, alors que Bpifrance n'a pas la même vision du risque et de l'investissement aux professionnels. »

Aujourd'hui Coq Vert grâce à l'éco-conception et l'impact durable de son produit et inventeur de la zoothermie grâce à son modèle de matelas climatisant à eau pour vaches, la PME familiale de Loire-Atlantique jouit d'une croissance annuelle moyenne de 18%.