Big Tour à Biscarrosse : le rendez-vous landais de l’innovation

12 conteneurs d'animations inédites, 30 dates à travers la France et des centaines d'entrepreneurs avides de faire découvrir leur activité au grand public : le Big Tour voit les choses en grand pour cette édition 2022. Pour son étape de Biscarrosse, le festival de Bpifrance braque ses projecteurs sur les acteurs locaux et nationaux qui font la fierté de l'innovation Made in France, à l'image de Materrup et Talan.

La deeptech au cœur des régions

Jeune entreprise industrielle installée à Saint Geours-de-Maremne près de Dax, Materrup propose une solution disruptive et durable aux acteurs du BTP grâce à son ciment bas carbone composé principalement d'argile crue. Pas moins de 35 brevets ont été déposés à l'international par cette deeptech à l'origine d'une innovation qui pourrait bien faire drastiquement baisser les émissions de gaz à effet de serre de tout un secteur d'activité.

« Contrairement à un ciment conventionnel qui nécessite une cuisson longue à haute température, notre technologie n'a pas besoin d'être cuite. Nous travaillons d'ailleurs en circuit court grâce aux petites cimenteries que l'on met en place à proximité de chaque chantier pour y récupérer l'argile à revaloriser sur ce même territoire » explique Mathieu Neuville, CEO de Materrup. L'entreprise landaise est aujourd'hui capable de transformer 80% des argiles.

Accélérer l'innovation verte des entreprises

Retenu pour la deuxième année consécutive sur les bancs de la promotion French Tech Green20, Materrup fait partie de ces deeptechs et greentechs françaises au fort potentiel de croissance. Le Big Tour constitue un moyen pour l'entreprise d'accroître sa visibilité à l'ensemble des acteurs industriels de sa chaîne de valeur. « L'industrie de la construction et du béton est responsable de 8% des émissions de carbone à l'échelle planétaire, devant les transports. Notre rôle est aussi d'aider les acteurs industriels à réaliser leur transition technologique énergétique. » insiste le CEO de Materrup.

Chez Talan, cabinet de conseil en innovation et transformation par la technologie grâce à son centre de recherche et d'innovation dédié, chaque projet de recherche intègre une évaluation de l'impact des technologies sur l'environnement. Présent sur l'ensemble du territoire et à l'international, l'entreprise se distingue par sa force de recherche et développement, atypique pour un cabinet de conseil. « En tant qu'expert, on doit avoir un coup d'avance sur les évolutions technologiques, rendu possible par notre centre de recherche » témoigne Laurent Cervoni, directeur de la recherche et de l'innovation de Talan. Partenaire du Big Tour depuis ses débuts, Talan compte bien continuer de rayonner sur l'ensemble du territoire et attirer de futurs talents dans ses rangs toulousains et bordelais grâce à cette étape landaise.