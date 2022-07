Big Tour en étape à Vieux-Boucau : Bpifrance aux côtés des entreprises françaises

Située sur la côte d'Argent dans les Landes, la station balnéaire familiale de Vieux-Boucau ne manque pas de charme. Le Lac de Port d'Albret, son lac marin qui se jette dans l'Océan Atlantique, en est l'une des principales attractions. Un cadre propice à la détente pour cet événement convivial et festif autour de l'entrepreneuriat.

Promouvoir l'entrepreneuriat dans tous les territoires

« C'est la première édition à laquelle nous participons activement mais nous soutenons la démarche depuis l'origine », déclare François Asselin, président de la CPME. La Confédération des petites et moyennes entreprises, qui défend les intérêts de ses 243 000 TPE et PME adhérentes, propose des solutions adaptées pour préserver la trésorerie des entreprises déjà fragilisée par la crise sanitaire et améliorer le pouvoir d'achat des Français, tout en maintenant la compétitivité des entreprises. Ses autres chantiers, à plus long terme : l'orientation des jeunes et la formation professionnelle, ainsi que les transitions écologique et numérique. « Nous sommes très heureux d'être partie prenante de ce festival de l'entreprise France car il promeut avec talent l'entrepreneuriat dans tous les territoires, ce qui est au cœur de notre mission », poursuit-il. « Le Big Tour, c'est une mise en réseau des entrepreneurs avec les acteurs économiques et le public de leur territoire. Et les forums emploi sont particulièrement utiles dans un moment où les entreprises peinent à recruter. »

Une synergie d'entreprises pour « avancer à plusieurs »

En forte croissance depuis plus de 4 ans, l'entreprise basque Poplidays bénéficie du soutien renouvelé de Bpifrance, en particulier via l'aide à l'export pour accélérer son développement en Espagne et au Portugal. Créée en 2011, cette solution de commercialisation de logements de vacances pour les professionnels de l'immobilier (agents immobiliers, Gîtes de France ou conciergeries) a pour mission de distribuer et de gérer la réservation des biens qu'ils ont en mandat.

L'an dernier, Owen Lagadec-Iriarte, COO de Poplidays, est entré au sein de l'accélérateur Tourisme de Bpifrance pour « partager les bonnes pratiques avec d'autres acteurs du secteur et réfléchir ensemble à des solutions opérationnelles ». Un moyen d'accéder à des formations sur le marketing digital, les ressources humaines, le financement... « On a la chance en France d'avoir cette entité qui nous accompagne au-delà de l'aspect financier », souligne le directeur des opérations, également président de Pays Basque Digital.

Ce cluster des entreprises du digital au Pays Basque a créé la French Tech Pays Basque. « L'intérêt d'avoir intégré la French Tech, c'est à la fois de faire partie de l'écosystème local, d'être en veille sur l'évolution de notre territoire et d'être contributeur (en particulier sur les thématiques de numérique responsable) », explique-t-il. « La clé du succès de "Pop" est de participer à plusieurs écosystèmes pour croiser les points de vue et rester connectés au marché. »