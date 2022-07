Le Big Tour à Narbonne : la French Fab sous les feux des projecteurs

C'est sur les terrasses de la Mer, à Narbonne, que le Village du Big Tour accueille le public aujourd'hui. Située sur le Canal de la Robine, inscrit au patrimoine mondial par l'UNESCO, Narbonne jouit du dynamisme de la région qui l'abrite : l'Occitanie. Sur ce territoire, filières d'excellence, grands groupes leaders mondiaux et PME innovantes œuvrent chaque jour pour faire vivre et rendre toujours plus performant le tissu industriel français.

Valoriser les industries de proximité

Basée à Béziers où elle conçoit l'intégralité de ses produits depuis 50 ans, la PME française Technilum est spécialisée dans la fabrication de mobilier urbain d'éclairage en aluminium à haut niveau de services. Un industriel engagé de la French Fab, « partenaire de valorisation urbaine », qui a été labellisé Entreprise du Patrimoine Vivant pour l'excellence de son savoir-faire. « Nous soutenons le Big Tour et, de manière générale, toutes les initiatives de soutien à l'industrie française, déclare Agnès Jullian, PDG de Technilum. Pendant 30 ans, l'industrie a beaucoup été dénigrée en raison de la pollution dont on elle était à l'origine mais le fait est que pour réduire son bilan carbone et valoriser les circuits courts, la France a besoin des industries de proximité. ».

Parmi les réalisations de la PME, l'éclairage des barques sur le Canal de la Robine, où se situent les Halles de Narbonne, élues plus beau marché de France le 30 juin dernier. « Nous travaillons essentiellement sur le marché français mais nous exportons aussi beaucoup en Europe du Nord et en Amérique du Nord. Nous avons récemment équipé le quartier de Hudson Yards à New York et nous venons de livrer des supports d'éclairage des futures stations du Tramway d'Ottawa. »

Découvrir de nouvelles entreprises

Dans le Village aujourd'hui, les visiteurs pourront faire la connaissance de Teréga, opérateur de transport et de stockage de gaz implanté dans le Grand Sud-Ouest, partenaire du Big Tour depuis le lancement de l'événement en 2019. « L'Occitanie a pour ambition d'être la première Région d'Europe à énergie positive en 2050, indique Dominique Mockly, Président et Directeur Général de Teréga. Durant cette journée, nous accueillerons des visiteurs curieux d'en savoir plus sur les solutions qui s'offrent à eux pour être acteurs de la transition énergétique ».

Sur son stand, l'entreprise présentera son animation 3D « 2050, un monde d'énergies renouvelables », jeu visuel immersif et original. « Une façon ludique de présenter les enjeux climatiques actuels et d'amener chacun à prendre conscience des changements à venir dans les prochaines décennies. L'animation concerne le gaz, en tant que vecteur de la transition énergétique mais plus largement l'économie circulaire et locale ou encore la sécurité énergétique. » L'étape de Narbonne sera pour Teréga l'occasion de susciter des vocations auprès des jeunes diplômés et d'échanger avec eux. « Le Big Tour est une belle opportunité pour des entreprises moins connues du grand public de se faire connaître » conclut Dominique Mockly, enthousiaste.