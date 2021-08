Le 1er août, le Big Tour de Bpifrance s'arrête à Pornic pour promouvoir l'entrepreneuriat

Si en ce début du mois d'août, les estivants de passage à Pornic souhaitent oublier les difficultés de l'année passée en profitant des grands espaces du pays de Retz, le Big Tour leur proposera dimanche de s'émerveiller sur un tout autre sujet : la diversité et la richesse des entreprises françaises. « Dans ce contexte sanitaire difficile, il est important de penser à la relance économique, aux acteurs locaux et au monde culturel qui a aussi beaucoup souffert » estime l'adjointe au maire de Pornic Christiane Van Goethem. Pour réussir le pari d'intéresser les touristes au dynamisme économique pendant leurs vacances, Bpirance et ses partenaires ont imaginé un programme varié afin de stimuler l'envie d'oser, d'entreprendre et d'innover.

« Le PGE, prêt garanti par l'état, le chômage partiel, le report de charges, le fonds de solidarité : aucun pays au monde n'a déployé autant de moyens pour accompagner les entreprises à travers la crise rappelle Patrice Bégay, directeur de la communication deBpirance. Dès le début, il y a eu un vrai objectif de tenir ensemble face au virus et aujourd'hui, le Big Tour c'est la volonté, la proximité, l'optimisme, mais aussi la solidarité. »

De 15h30 à 23h, les visiteurs pourront ainsi suivre l'émission « Vive ta Ville », retransmise en direct sur les réseaux sociaux, qui donnera la parole aux acteurs économiques du territoire. À partir de 17h30, le Village des Partenaires ouvrira ses portes aux familles, aux étudiants, aux demandeurs d'emploi et aux entrepreneurs locaux afin de leurs redonner confiance en l'avenir à travers des rencontres, des jeux, des quizz, des animations musicales, des chasses au trésor ou encore des simulateurs de réalité virtuelle.

Une tournée optimiste et éco-responsable

Avec de nombreuses offres de recrutement, des démonstrations sportives et des témoignages d'entrepreneurs inspirants, cette troisième édition du Big Tour se veut plus que jamais tournée vers l'avenir. Mais si l'optimisme est de rigueur au Village des Partenaires, il reste toujours relié à la transition écologique des territoires, fil rouge de nombreuses animations.

Sur le stand de Verallia, le leader européen de l'emballage en verre pour les boissons et produits alimentaires, les visiteurs pourront ainsi participer à un quizz qui leur permettra de mieux comprendre les enjeux du recyclage. « Le Big Tour nous offre l'occasion de promouvoir le tri du verre auprès du grand public et de montrer que ce matériau sain, recyclable à l'infini, offre un modèle parfait d'économie circulaire qui crée des emplois locaux explique Michel Giannuzzi, PDG de Verallia. Mais c'est aussi l'occasion de redorer le blason de l'industrie française et de faire découvrir des métiers passionnants qui ont du sens et qui participent à construire un avenir durable ». À Pornic, des vocations naîtront peut-être dimanche soir !