À Carnac, le Big Tour veut libérer les énergies entrepreneuriales !

Pour la troisième année consécutive, Bpifrance part tout l'été à la rencontre des Français pour promouvoir l'entrepreneuriat avec un seul mot d'ordre : tout est possible ! « Les énergies créatrices sont dans nos territoires, explique Patrice Bégay. L'émission Vive Ta ville donne tous les jours la parole aux entrepreneurs locaux, les forces vives du territoire, les agriculteurs, les restaurateurs, les hôteliers, les élus, tous ceux qui libèrent leur créativité et leur énergie sur le terrain. » L'initiative est saluée par le maire de la commune, Olivier Lepick : « Le Big Tour est un merveilleux symbole de l'économie qui redémarre, explique-t-il. Nous devons tous soutenir et honorer les gens qui prennent des risques et qui permettent de créer de la richesse qui pourra être redistribuée ensuite. »

Face à l'afflux de citadins qui viennent s'installer à Carnac pour télétravailler face à l'Atlantique, la mairie s'organise d'ailleurs pour faciliter le travail à distance avec notamment de meilleurs réseaux de téléphonie mobile et des espaces de bureaux partagés à l'étude. « Je suis convaincu que la généralisation du télétravail va avoir des conséquences durables sur l'aménagement du territoire, poursuit Olivier Lepick. Nous deviendrons peut-être la Californie de la France ! »

Priorité à l'innovation et à l'emploi

Afin de transmettre cet optimisme en l'avenir, le Big Tour propose aux familles, aux étudiants, aux entrepreneurs et aux demandeurs d'emploi plusieurs temps forts : un « village de partenaires » où découvrir de nombreuses activités et animations, un espace scène avec des quizz et des animations musicales et un concert le soir. Autant d'occasions de découvrir des acteurs économiques de toutes tailles et de tous secteurs d'activité qui œuvrent pour la transition écologique, la valorisation du « made in France », l'innovation et la solidarité. Les visiteurs pourront par exemple découvrir le cabinet de conseil en innovation et en transformation par la technologie Talan, dont le président Mehdi Houas porte un discours qui devrait sans nul doute stimuler les jeunes générations : « Dans la vie on peut choisir d'être acteur ou spectateur, leader ou suiveur, rêveur ou fataliste, explique-t-il. J'ai pour ma part décidé d'être acteur, leader et rêveur. La France a un potentiel extraordinaire dont elle doit prendre conscience pour avancer. »

Afin de faire bouger les lignes, Talan accompagne les PME, les ETI et les grands groupes en les aidant à concevoir et mettre en œuvre à coût raisonnable des cycles courts de transformation grâce à l'internet des objets (IoT), le big data, le cloud, l'intelligence artificielle ou encore la blockchain. Depuis avril, le leader français de l'accompagnement en solutions SAP PAsaPAs et ses 400 consultants spécialisés ont rejoint le groupe avec pour objectif d'aider les petites unités de production industrielles à gagner en efficacité en utilisant des logiciels innovants de gestion d'entreprises. En plein développement, Talan recrute d'ailleurs 600 ingénieurs avant la fin de l'année. À bon entendeur...