Blagnac Rugby, un centenaire en pleine forme

Le Blagnac Rugby aura cent ans en septembre prochain. Une longue histoire pour ce club qui compte 750 licenciés, 25 équipes et une section féminine de près de 150 joueuses. « Nous faisons partie des clubs de rugby qui comptent dans la région » se félicite son président Benoît Trey. Une sorte d'exploit quand on est entouré de mastodontes de l'ovalie comme le Stade Toulousain ou Colomiers. Les joueurs évoluent en Nationale (troisième division créée il y a deux ans), et font partie du Top 40 parmi les 1900 clubs français, tandis que les joueuses sont elles en Elite 1. Le projet s'appuie sur trois piliers. D'abord la formation des jeunes, avec le renforcement du centre de formation et l'école de rugby. Ensuite l'équité entre rugby masculin et féminin, « pour que les filles bénéficient du même niveau de service que les garçons et restent dans l'élite ».

Enfin, la création d'un écosystème avec les acteurs économiques locaux et régionaux. Soucieux de s'inscrire dans la vie quotidienne de la commune, Blagnac Rugby travaille avec des associations et le monde caritatif. « Certaines d'entre elles s'appliquent à réinsérer des enfants isolés à travers le rugby. Nous avons ainsi lancé l'aide au devoir : on va chercher les gamins chez eux et des bénévoles leur font faire les devoirs, puis les jeunes vont jouer au rugby et on les ramène à la maison » décrit Benoît Trey. Acteur qui compte au niveau sociétal, le club est aussi un pôle économique qui se développe rapidement.

Les Meneurs, le coach des présidents

« Nous avons doublé le nombre d'entreprises mécènes et partenaires en passant de 150 à 300 » explique le président. Le Club Entreprises se réunit de manière récurrente. Tous les premiers mardis matin du mois, un petit déjeuner a lieu chez Ethics Group autour d'un thème. Dernier en date : comment créer du lien entre entreprises en période de crise. Objectif : mettre en relation les entreprises partenaires entre elles pour créer un écosystème vertueux. Une manière de prendre le contre-pied des grands clubs voisins qui se concentrent sur les week-ends de match en invitant leurs partenaires en loge, et privilégier une stratégie plus conviviale. Le troisième vendredi midi de chaque mois, c'est le déjeuner au club. « C'est un moment business qui favorise les rencontres professionnelles.» décrit l'ancien joueur.

Bpifrance est partenaire de Blagnac Rugby depuis quatre ans. « Nous avons accès à un réseau d'entreprises et à des événements. C'est très utile en termes de visibilité. Charge à nous de jouer le jeu en nous rendant à ces événements et d'être proactifs » estime le président du club de la banlieue toulousaine. Les équipes de Bpifrance invitent certaines de leurs entreprises clientes dans les locaux du Blagnac Rugby pour leur faire découvrir les infrastructures et le projet. « C'est concret et ça fonctionne bien. Nous avons transformé l'essai avec deux sociétés qui nous ont rejoint, Ethics Group et Manupro » précise Benoît Trey. Membre des Meneurs, le président de Blagnac Rugby apprécie les partages d'expériences, les échanges inspirants, les moments de rencontre entre les 55 présidents de clubs. « Ça nous permet de sortir de notre quotidien et d'échanger les bonnes pratiques. Les Meneurs, c'est un peu le coach des présidents » selon Benoît Trey. Fidèle à son club depuis 33 ans comme joueur, éducateur, entraîneur, responsable commercial puis président, il compte bien continuer longtemps à le faire vivre et prospérer.