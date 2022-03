Le Stade Niçois Rugby, un phénix innovant

Le Stade Niçois Rugby veut se refaire un nom dans une région, le Sud-est, plutôt dédiée au foot avec l'OGC Nice et son célèbre voisin l'OM. Créé en 2012, il a connu des déboires (liquidation judiciaire en 2001 puis à nouveau en 2012) mais ce club historique né il y a 110 ans compte bien redevenir une marque forte du rugby azuréen sous l'impulsion de son président Régis Brandinelli, qui est aussi directeur général des services de l'Université Côte d'Azur. « Nice est une terre de rugby. Le club est né en 1912 sous le nom de Racing Rugby Club de Nice et a été pratiquement tout le temps en première division. Mais nous n'avons pas pris le virage du professionnalisme au bon moment et le club s'est effondré. Nous avons mis quinze ans à remettre en place un projet » explique l'ancien cadre d'IBM.

Le Stade Niçois Rugby évolue actuellement en Nationale (troisième division), antichambre du rugby professionnel, et comprend une section féminine, le Nice Université Racing Rugby Club, ainsi qu'une école de rugby. Le club a 700 licenciés, des moins de 8 ans aux seniors. « L'année dernière, nous avons perdu le match de montée en Pro D2 (deuxième division) mais nous comptons franchir cet obstacle cette année » affirme le président.

Le club est aussi un acteur actif de la métropole niçoise, cinquième ville de France. « Nous avons vocation à participer au développement économique du territoire. C'est notre ADN. Nos actionnaires sont tous des entrepreneurs des Alpes-Maritimes (Pierre Ippolito, Laurent Villa, Franck Canata, Laurent Bourely, Yann Delieuvin et demain AG Invest, Garotta, NGE). Le club est de fait un lien de rencontre pour nos 150 partenaires qui se voient à chaque match, qui organisent des séminaires, qui créent du business croisé autour de belles rencontres de rugby » détaille Régis Brandinelli.

Crowdfunding et revenus récurrents

Le Stade Niçois Rugby n'hésite pas à innover en lançant une augmentation de capital sur la base du crowdfunding avec la plateforme Tudigo. « Nous avons ouvert 10 % de notre capital pour permettre à des passionnés, à titre individuel ou professionnel, de participer au développement du club, comme les socios le font dans certains pays, au Barca par exemple. Nous sommes les premiers à avoir fait cela et cette démarche a rencontré un véritable succès » se félicite le président du club.

Le club souhaite lever jusqu'à 500 000 euros avec un ticket minimum de 500 euros. Autre bras armé du modèle économique : générer des revenus récurrents grâce aux compétences des partenaires. La holding des entrepreneurs azuréens (HEA, qui détient 67 % du capital du club) a ainsi ouvert deux boutiques, une au stade et une à Nice étoile, un centre commercial du centre-ville, et a acheté des appartements en cœur de ville. Le déploiement d'un club house au sein du stade ouvert 7j / 7 et le lancement d'une brasserie de 400 m2 dans le nouveau centre commercial Iconic compléteront cette stratégie économique.

Tous ces revenus viennent augmenter le budget de l'équipe première. Bpifrance participe pleinement à ce projet en mettant en relation le club avec des partenaires, entrepreneurs régionaux et nationaux, potentiellement intéressés par ce projet sportif. Pour Régis Brandinelli, appartenir à la communauté des meneurs permet de rencontrer des partenaires, entreprises ou sportifs, qui partagent la même envie de développement, la même dynamique et parfois les mêmes problématiques : « c'est extrêmement intéressant de pouvoir échanger avec nos pairs au fur et à mesure de notre développement. Cela pourrait également créer des idées conjointes de développement ».