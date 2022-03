« Le Paris FC n’est pas uniquement un projet sportif », Fabrice Herrault, DG du Paris FC

Pouvez-vous présenter brièvement votre club ?

Le Paris FC évolue en championnat professionnel depuis la saison 2015/2016. Il occupe les premières places du championnat de Ligue 2 et l'objectif est de monter en Ligue 1 dès que possible. Nous avons également une section féminine, qui évolue dans l'élite et nous visons la participation en Ligue des Champions. Notre club a également la particularité de favoriser la mixité : sur le millier de licenciés dans les équipes de jeunes, 40 % sont des filles. Notre siège d'Orly regroupe le personnel administratif, ainsi que les centres d'entrainement des 2 équipes masculine et féminine du club et de formation (moins de 19 ans et moins de 17 ans). Non loin du stade Charléty, où les équipes professionnelles jouent à domicile, nous avons notre structure de préformation (moins de 15 ans) et notre école de football est située à Porte de Montreuil. À terme, l'objectif est d'avoir en équipe première une ossature composée de jeunes de la région, car l'Île-de-France dispose d'un des viviers de joueurs les plus importants au monde.

Lire aussi 3 mn« Les clubs sportifs sont de véritables accélérateurs de business », Patrice Bégay, directeur exécutif de la communication de Bpifrance

Quelle est la place de votre club en tant qu'acteur économique et social du territoire ?

Le Paris FC n'est pas uniquement un projet sportif. Sur le plan économique, des sponsors d'envergure nous font confiance depuis très longtemps, à l'image du Groupe ADP, Vinci ou encore Aésio Mutuelle. Plus récemment, Lyca Mobile nous a aussi rejoint. Au niveau scolaire, nous avons un engagement particulier, qui consiste à accompagner nos jeunes du centre de formation jusqu'au baccalauréat avec l'aide de notre partenaire Sports Etudes Academy. Tous les jeunes ne deviendront pas professionnels, il est donc très important qu'ils puissent poursuivre leur cursus scolaire. Enfin, le côté éducatif est tout aussi primordial. Les jeunes au sein de notre club regroupent des tout petits jusqu'à 15 ans. Les milieux sociaux sont très hétérogènes et l'un des rôles des entraineurs se traduit par le partage de valeurs comme le respect du collectif et d'autrui.

Quelles innovations ont été mises en place pour dynamiser le développement économique et social du club ?

Nous nous appuyons sur les outils digitaux modernes. Nous faisons également preuve d'adaptation et de flexibilité pour proposer des offres spécifiques et personnalisées aux entreprises. Nous avons ainsi développé un large catalogue d'offres pour répondre aux besoins de nos partenaires, qui sont très différents selon leur taille ou leur secteur d'activité. Les objectifs consistent à attirer le plus de monde possible.

Pour conclure, comment Bpifrance vous accompagne dans votre développement économique ?

En tant que membre de la communauté des Meneurs, Bpifrance nous accompagne sur deux axes distincts. Le premier concerne les évènements dédiés aux entreprises du secteur sportif. Il est, en effet, très enrichissant et inspirant de rencontrer d'autres acteurs du sport professionnel, qui ont parfois les mêmes problématiques de développement que les nôtres. Le deuxième axe est lié aux mises en relation avec des entreprises du réseau de Bpifrance, qui peuvent potentiellement devenir des partenaires. Ce volet est très important pour notre développement économique. Faire partie de la communauté des Meneurs est très stimulant et permet de créer une énergie collective au service d'un développement en commun.

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Découvrez tous les acteurs de l'innovation dans le sport sur :

https://www.lesmeneurs.fr/