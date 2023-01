Bpifrance et le STB Le Havre unis pour résoudre les difficultés de recrutement des entreprises normandes

Introduit par François Missoffe, Responsable Les Meneurs Bpifrance, le premier Coup d'Envoi de l'année a eu lieu à l'EM Normandie, le 13 janvier dernier, en présence d'Élian Pilvin, Directeur Général de l'École, partenaire de longue date de Bpifrance. « Ces événements, organisés en régions, sont l'occasion pour Bpifrance de travailler avec les forces vives d'un territoire : un club appelé Bpifrance Excellence, qui réunit 6400 PME-ETI de croissance, qui ont besoin de recruter et d'innover ; et Les Meneurs, une communauté de clubs sportifs dont le STB Le Havre, choisis pour le rôle économique et social qu'ils jouent dans leur territoire et leur capacité à être des locomotives » a déclaré Alexandre Rigal, directeur du développement de Bpifrance. Une mission confirmée par le Président du Directoire du club, Rudy Sevi.

Casser les codes pour favoriser la communication entre les étudiants et les entreprises

Organiser un événement disruptif, informel et éviter les traditionnels stands où attendent patiemment les représentants des entreprises : telles étaient les ambitions de l'événement, imaginé pour favoriser la communication et les belles découvertes. « Les entreprises que l'on accompagne sont extrêmement motivées, leur carnet de commande est rempli mais elles sont freinées par leurs difficultés à recruter, a raconté Alexandre Rigal. Le travail de Bpifrance est de faire en sorte que les jeunes aient une meilleure connaissance des PME et ETI locales. »

Cet événement a été l'occasion pour Emilie Dhellin, directrice régionale Bpifrance Rouen de rappeler que 6 entreprises sur 10 ont des problèmes de recrutement et 1 sur 2 estime que cela peut freiner sa croissance. « Que faire ? Nous les accompagnons au quotidien, notamment en travaillant leur marque employeur. Il faut en effet savoir que seulement 9% de étudiants à la sortie de leurs études ont envie de rejoindre des PME ou ETI ».

C'est pour pallier ce manque de connaissances que Bpifrance et ses partenaires STB Le Havre et l'EM Normandie ont décidé d'organiser un grand job dating. Le principe : chaque entreprise prend la parole durant 2 ou 3 minutes pour se présenter tandis qu'en simultané, les étudiants ont la possibilité de rencontrer les différents interlocuteurs pour faire plus ample connaissance.

Éveiller la curiosité sur les différents métiers

Le groupe Bertrand, premier groupe de restauration indépendant en France, a ouvert le bal des présentations. A la clé des stages et des alternances en marketing, contrôle de gestion, achats, RH... Et des évolutions possibles en interne, pour passer du stage au poste plus durable, a assuré Laura André, responsable adjointe de l'équipe Recrutement.

Mélissa Volf a, quant à elle, présenté Capfinances, le premier cabinet de courtage indépendant français spécialisé en gestion de patrimoine. Une entreprise en pleine croissance, dont les besoins en nouveaux talents sont forts.

« Malgré un chiffre d'affaires de 14 milliards d'euros et le fait d'être parmi les entreprises dans lesquelles il fait mieux vivre - numéro 1 au classement Forbes en France -, Decathlon fait partie des 6 entreprises sur 10 qui ont du mal à recruter dans ses magasins » a confié Erik Pflieger, responsable Ressources Humaines Decathlon Normandie, présent pour répondre aux questions des étudiants et éveiller leur curiosité sur les 400 métiers de l'entreprise.

Abysse Corp, leader européen des produits dérivés geek sous licences officielles était également présent pour discuter des opportunités, notamment à l'international. L'entreprise normande, née à Rouen en 2003, a en effet ouvert 17 filiales à l'étranger ces 5 dernières années, principalement en Europe mais aussi à Hong-Kong, au Japon ou encore à Miami.

La rencontre s'est achevée par la Caisse d'Épargne Normandie, ETI du territoire. Si les agences ont pignon sur rue, les centres d'affaires dédiés aux marchés spécialisés sont en effet moins connus et méritent toute l'attention des jeunes diplômés. Les métiers commerciaux sont les plus en besoin de profils experts bac +5, avec un objectif annoncé de 150 recrutements en 2023. Au total, 20 entreprises de la région Normandie auront participé à l'événement, devant 80 étudiants.