Bpifrance et le Metz Handball célèbrent la Moselle, championne de l’Inno Génération

En 2020, Bpifrance crée la communauté des Meneurs, qui comprend aujourd'hui 55 clubs. Parmi eux, le Metz Handball, l'un de ses plus anciens partenaires sportifs. Les Meneurs ? Une communauté imaginée pour réunir l'Excellence entrepreneuriale et la performance sportive et multiplier les opportunités de rencontres et les mises en relation business. « Metz Handball est le club de sport collectif le plus titré de France, avec 24 titres de champions de France, a rappelé Thierry Weizman, président du club. Notre credo reste cependant « L'humilité mais l'ambition », avec comme prochain défi celui de gagner une coupe d'Europe ».

Un club dont le petit budget de 3,5 millions d'euros est compensé par de bonnes idées et une forte volonté d'innover. « Nous sommes les plus grands formateurs de joueuses de handball professionnel en Europe » a ajouté Thierry Weizman. Ce grand club, c'est au cœur de la Moselle qu'il s'épanouit et qu'il a su trouver, grâce à Bpifrance, des partenaires précieux.

La Moselle, un département hyperactif, où l'innovation est centrale

Autrefois associée à son passé sidérurgique, la Moselle relève aujourd'hui des défis importants, au cœur d'une région, Le Grand Est, qui ne cesse de se repenser. L'industrie, la culture, le sport, le tourisme, l'Enseignement supérieur et la recherche s'y sont développés avec succès, autour d'un objectif commun : innover. « La Moselle championne de l'inno-génération », un beau sujet d'échange pour cette table ronde présidée par Patrice Bégay, Directeur Exécutif Communication Bpifrance et Bpifrance Excellence et Thierry Weizman.

L'Inno Génération, ce sont toutes les forces vives du territoire, comme Caroline Semin, DG du groupe industriel et 100% familial Semin et représentante de la French Fab. « J'appartiens à la 6e génération aux commandes de l'entreprise et aujourd'hui, l'enjeu majeur est que le groupe devienne un acteur important de l'habitat responsable. L'innovation fait partie de l'ADN de Semin et nous investissons chaque année plus de 3 millions d'euros dans la R&D. ». La Moselle, terre d'innovation et de dynamisme, où Bpifrance a accompagné 4800 entreprises en 2021.

Une attractivité qui se conjugue au pluriel

La Moselle est également une terre d'accueil pour de nombreux touristes chaque année. La barre des 4 millions sera sans doute atteinte en 2022. « La force de la Moselle est de pouvoir proposer des expériences très différentes, sur tout le département, allant de l'écotourisme, avec le parc régional des Vosges du Nord et le Parc de Sainte-Croix, au tourisme industriel avec les visites de mines de fer, en passant par le tourisme de l'artisanat valorisant les faïenceries et les verreries » a indiqué Christophe Thiriet, Président de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie et Chargé du développement chez Heintz Immobilier & Hôtels. Sans oublier l'attractivité culturelle, boostée depuis 2010 par l'installation du Centre Pompidou-Metz, représenté par son Secrétaire-général Pascal Keller.

La Moselle, au cœur de l'Europe

Le département se distingue aussi par l'enseignement supérieur de grande qualité qu'il offre. Ainsi, c'est à Metz qu'a choisi de s'implanter en 1990, Georgia Tech Lorraine (bientôt rebaptisée Georgia Tech Europe), l'antenne européenne du Georgia Institute of Technology d'Atlanta. « Le campus, qui compte aujourd'hui plus de 800 étudiants par an - parmi lesquels 500 à 600 étudiants américains- prend chaque année plus d'ampleur, s'est réjoui Bertrand Boussert directeur adjoint de l'Université. Nous y avons développé la formation, la recherche et l'innovation ». L'enseignement supérieur d'excellence était également représenté lors de cette table ronde par Stéphane Fontaine, directeur-général des Arts et Métiers de Metz. Les derniers mots sont revenus à Corinne Friot, adjointe au maire de Metz, en charge du sport et du tourisme, qui a dévoilé les prochains défis de la ville de Metz parmi lesquels le développement du tourisme fluvial.

La soirée s'est achevée en beauté avec la victoire écrasante des Dragonnes de Metz Handball (38-13).