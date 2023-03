En récompensant 3 dirigeants engagés, l’Institut Choiseul célèbre une autre idée du développement économique

Dans un monde en plein bouleversement, quel rôle doivent jouer les entreprises pour prendre part à la réduction des inégalités sociales et à la nécessaire transformation écologique de la société ? Comment peut-on diriger une entreprise ou une organisation en poursuivant la quête de profits et de rentabilité tout en agissant efficacement pour le bien commun ? Pour répondre à ces questions et interpeller l'ensemble de la communauté d'affaires française sur les enjeux du leadership engagé, l'Institut Choiseul a initié en juin 2022 une réflexion de fond autour de 3 axes : la responsabilité des dirigeants en matière d'éthique, de durabilité et d'économie circulaire, l'inclusion et l'égalité des chances et les modèles économiques à impact positif.

Après avoir collecté de nombreux témoignages de dirigeants et compilé les bonnes pratiques qui ont fait leurs preuves, le think and do tank a publié en février 3 études qui posent les jalons d'une nouvelle dynamique économique plus responsable et plus solidaire. « Agir en dirigeant, c'est aujourd'hui maîtriser un champ de responsabilités juxtaposées et étroitement entrecroisées, explique Pascal Lorot, président de l'Institut Choiseul. L'impact environnemental, social et sociétal des entreprises est désormais une donnée centrale, c'est pourquoi nous souhaitons d'une part apporter des éclairages concrets, et d'autre part valoriser celles et ceux qui orientent l'économie de demain et qui proposent par leurs actions de nouveaux repères et de nouveaux modèles. »

Influencer au lieu de régner

Soutenu par le groupe de luxe Kering, le Prix du Leadership Responsable a ainsi été attribué mardi à Pierre-Emmanuel Saint Esprit, directeur de l'économie circulaire du groupe Manutan qui a initié la transformation du secteur de la distribution à destination des professionnels en mettant en place des services de reprise et de recyclage du mobilier. « Un leader responsable doit non seulement montrer la voie de la transformation écologique, proposer des méthodologies et former ses équipes, mais plus encore il doit parvenir à leur donner envie d'adhérer sincèrement au projet, a expliqué le lauréat après avoir reçu son prix des mains de Marie-Claire Daveu, Directrice du développement durable et des affaires institutionnelles de Kering. C'est difficile mais excitant, le terrain de jeu est passionnant ! » Un point de vue que l'on retrouve dans l'étude « Cap sur un leadership responsable » (page 49) dans la bouche du directeur de Science Po, Mathias Vicherat : « Les nouvelles générations ne veulent pas être « sermonnées » ou simplement recevoir des ordres, rappelle-t-il. Il faut les convaincre, les embarquer... »

Devenir « éco-furieux »

Avant de remettre le Prix du Leadership à Impact, le président du Directoire de BDO France Arnaud Naudan a quant à lui rappelé que la prise en compte des impacts environnementaux et sociétaux des entreprises était la condition sine qua non à leur survie, car elle leur offrait la possibilité de se réinventer, de recruter et de fidéliser les talents mais aussi d'anticiper les grandes réformes à venir. Mais pour Lou Welgryn, co-présidente de Data for Good et lauréate du prix, l'action amène aussi de la joie : « Face au dérèglement climatique, à la 6e extinction de masse et à la crise des inégalités, agir permet de dépasser ses peurs pour opérer des changements systémiques par des actions collectives, a-t-elle confié. Comme le dirait le philosophe et économiste Frédéric Lordon, je vous invite donc tous à devenir éco-furieux ! »

S'ouvrir aux autres

Benoit Tabaka, secrétaire général de Google France à l'initiative du Prix de Leadership Inclusif a ensuite rappelé l'importance des enjeux de l'inclusion dans une stratégie de recrutement avant de récompenser Souad Boutegrabet. Autodidacte, cette entrepreneuse a fondé en 2017 l'organisme DesCodeuses qui forme les femmes des quartiers défavorisés à la programmation et les accompagne dans leur insertion professionnelle dans le secteur ultra-masculin de la tech. « Dans les quartiers populaires, on porte les valeurs d'ouverture aux autres, de solidarité et de tolérance a-t-elle expliqué. Notre travail n'est pas qu'une question d'efficacité mais surtout d'équité et de justice sociale. » Un sujet passionnant à approfondir en lisant l'étude « Cap sur un leadership inclusif », où l'on apprend comment l'inclusion aiguise l'intelligence collective et devient un véritable vecteur de succès en renforçant l'attractivité...