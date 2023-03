À Bercy, le dîner de l’Institut Choiseul fait rayonner les fleurons de l’économie française

Avec un chiffre d'affaires de 50 millions à 3 milliards d'euros, les entreprises de taille intermédiaire constituent une strate trop discrète de l'activité économique. Situées à mi-chemin entre les mastodontes du CAC 40 et les omniprésentes startups, elles pâtissent en effet d'un manque de visibilité auquel s'est attaqué dès 2020 l'Institut Choiseul en lançant le « Choiseul Conquérants », un classement annuel des ETI les plus remarquables pour leur capacité à créer des emplois, à innover, à renforcer la dynamique de leur territoire ou à exporter vers l'international. Le ministre délégué chargé de l'Industrie Roland Lescure, qui recevait mardi les représentants de la sélection 2022 à Bercy, n'a d'ailleurs pas manqué de les remercier chaleureusement pour leur capacité à faire bouger les lignes : « Vous êtes un chaînon essentiel des succès de l'entreprise française d'hier, d'aujourd'hui et de demain a-t-il déclaré. (...) Merci de porter haut et fort les couleurs de l'industrie française et d'être des conquérants : pour être conquérant, il faut innover à l'interne à l'externe, il faut être capable d'exporter, de trouver des financement : vous avez sans doute tous et toutes été beaucoup plus créatifs pour arriver là où vous en êtes.»

200 ETI de tous horizons

Pour cette troisième édition du Choiseul Conquérant, les experts chargés d'examiner et de comparer les indicateurs objectifs de plusieurs centaines d'entreprises ont veillé à respecter la diversité géographique et sectorielle du tissu économique. Réparties sur plus de 60 départements - dont des territoires ultramarins - les 200 ETI sélectionnées en 2022 œuvrent ainsi dans tous les secteurs d'activité, de l'agroalimentaire aux services en passant par la tech. « L'ambition d'un tel classement est d'incarner les dynamiques locales à l'œuvre et de se faire l'écho du développement économique du pays dans toute sa diversité, confirme Pascal Lorot, président de l'Institut Choiseul. En mettant à l'honneur ces entreprises qui ont su illustrer les capacités de résilience et d'innovation de notre économie pendant la crise sanitaire, nous transmettons également un message d'optimisme fort à l'ensemble des acteurs du territoire.» Au cours du dîner qui réunissaient près des trois quart des dirigeants et des représentants du classement mardi 28 février, cette diversité des problématiques rencontrées et de solutions apportées a nourri la qualité des échanges et des rencontres, même si les points communs se sont vite imposés entre les invités, à fortiori parmi ceux sélectionnés dans la même catégorie.

5 compétences remarquables

Les 40 entreprises intermédiaires championnes de l'emploi et du recrutement de talents (parmi lesquelles se trouvaient les services à la personne Oui Care, le prestataire de produits et services pour enfants ÏdKids ou encore l'ETI Martin Belaysoud) partagent ainsi une vision commune d'une croissance qui trouve son moteur dans l'humain et la valorisation des compétences. Parmi les « fers de lance de l'innovation », les dirigeants impliqués dans la compétitivité ont aussi pu partager leurs expériences dans des domaines aussi variés que les produits Hi-Fi haut de gamme (Devialet), les robots et les logiciels (Exotec) ou l'immobilier (Lacroix Groupe). Dans des secteurs activités tout aussi variés, le fabricant de lunettes Afflelou, le créateur de parfums Mane et l'assureur Wakam, classés dans la catégorie des exportateurs du succès français, ont quant à eux pu échanger sur la conquête de nouveaux marchés à l'international. Mais les efforts menés par les ETI pour s'ancrer dans leur région sur le temps ont également été salués, avec mention spéciale à La Redoute, Léon Grosse, au Groupe Aurige et au Groupe Burgermeister.

Enfin, les 40 « fleurons de l'autonomie stratégique » du classement Choiseul Conquérant 2022, parmi lesquels se trouvaient le fournisseur d'eau potable Saur, le fabricant de composants mécatroniques Crouzet, le laboratoire pharmaceutique Biocodex ou encore le fabricant d'uniformes Paul Boyé Technologies, ont été particulièrement mis à l'honneur tout au long de la soirée. « L'esprit de conquête qui caractérise les ETI du classement est un élément constitutif de ce qu'on appelle la souveraineté, et de la capacité que peut avoir notre économie à faire face aux tempêtes, a ainsi rappelé Pascal Lorot. C'est grâce à lui que la France reste une économie dynamique, souveraine et ouverte sur le monde. »