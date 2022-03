La 4ème édition des Prix Choose France replacent les investisseurs étrangers sur le devant de la scène

Alors que l'appel à candidatures des Prix Choose France « Spécial Talents » 2022 est tout juste en ligne, Pascal Cagni, ambassadeur délégué aux investissements internationaux et président du Conseil d'Administration de Business France, se réjouit déjà de remettre à l'honneur les investisseurs internationaux. « Rendez-vous compte, s'exclame-t-il, en France, les entreprises étrangères représentent 21% des emplois industriels, 21% de la dépense de la R&D et 30% de nos exportations. En 2020, les nouveaux projets d'investissements internationaux ont permis la création de 30 000 emplois! Elles sont aussi centrales dans le processus de réindustrialisation de notre pays : grâce à elles, la France crée aujourd'hui plus d'usines qu'elle n'en ferme, avec un solde positif de 29 usines en 2021. Toutes les études prouvent que les investisseurs internationaux sont attirés par notre cadre fiscal remodelé, nos capacités d'innovation, et apprécient le soutien apporté par le gouvernement pour la reprise de l'activité dans le cadre du plan France Relance. Plus ils continueront à venir investir dans nos régions, plus nous pourrons avancer rapidement vers nos objectifs de décarbonation de l'économie et de relocalisation des productions. »

Des acteurs étrangers au cœur de la réindustrialisation des territoires

L'an passé, 60 entreprises étrangères ont postulé à la troisième édition des Prix Choose France 2021, qui avait pour thème la participation au Plan de Relance. Si les débats du jury ont été passionnés, les 5 lauréats ont tous su démontrer combien l'attractivité de la France était une chance pour l'ensemble des régions métropolitaines. L'américain Procter & Gamble a ainsi transformé son usine amiénoise pour en faire un site exemplaire, solidaire et créateur d'emplois industriels à forte valeur technologique. « Amiens est la plus grande usine d'Europe de Procter & Gamble au sein de la division Soin du linge, précise Beatrice Dupuy, présidente et directrice générale France, Belgique, Pays-Bas, Luxembourg. Après un investissement de 50 millions d'euros en 2019, le groupe a investi 40 millions supplémentaires dans ce site en 2021 afin de moderniser l'outil de production, de digitaliser ses installations et de renforcer son engagement environnemental tout en améliorant l'agilité ́ de sa chaîne d'approvisionnement. Il compte désormais parmi les 69 "Usines du futur" selon le World Economic Forum, une distinction réservée aux sites qui utilisent les technologies de l'industrie 4.0. ».

En Ile-de-France, c'est le fabricant de semi-conducteurs belge X-FAB qui a été récompensé l'année dernière pour la modernisation de son usine de Corbeil-Essonnes. Cet investissement de 65 millions d'euros, salué par toute la classe politique, a permis non seulement de relocaliser depuis la Malaisie une partie de la production destinée à l'automobile et aux communications, mais aussi de créer plus de 100 emplois en deux ans. Autre site industriel exemplaire à avoir été récompensé en 2021, le site de production de tracteurs de l'allemand CLAAS mérite aussi la visite. Entièrement modernisée grâce à un plan d'investissement de 40 millions d'euros sur 3 ans, cette « usine du futur » allie les vertus du travail artisanal aux potentiels de la robotique, de l'Internet des objets et de la réalité virtuelle, tout en prenant soin du bien-être de ses employés. Acteur majeur de l'agroéquipement, le groupe allemand, qui emploie 2500 personnes en France, vient également d'inaugurer un autre site près de Chartres. Il renforce ainsi sa présence en France, qui, rappelons-le, est d'autant plus attractive qu'elle reste le plus grand producteur agricole de l'Union européenne... Pour les amateurs de belles histoires industrielles, le rendez-vous est fixé au 15 novembre pour découvrir les lauréats de l'édition 2022 des Prix Choose France !

Prix Choose France 2022 « Spécial Talents »

Règlement et formulaire à retrouver ici

Appel à candidatures jusqu'au 22 septembre 2022

Annonce des lauréats le 15 novembre 2022