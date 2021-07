Le Big Tour à Concarneau : faire découvrir les métiers de la mer

Ville médiévale bâtie sur un îlot, le territoire concarnois est historiquement tourné vers la mer et les nombreuses activités qui en découlent. Chaque année, des milliers de visiteurs franchissent l'eau pour se rendre sur sa Ville-close et y admirer la richesse de son patrimoine historique et naturel. Élu en 2020, son maire Marc Bigot souhaite profiter des projecteurs du Big Tour pour faire découvrir et redécouvrir les métiers de la mer et montrer le vrai visage d'une ville au dynamisme économique indéniable.

Une activité maritime en plein essor

Il faudra bientôt pousser les murs fortifiés de Concarneau pour pouvoir accueillir toutes les entreprises désireuses de s'y installer. Chantiers navals, pêche, écuries de course nautique, entreprises de vêtements marins, conserveries, sans oublier les commerces et emplois liés au tourisme : l'activité économique de Concarneau ne cesse de s'intensifier. « Les chantiers navals recrutent activement sur le territoire de Concarneau. Le navigateur François Gabart a aussi installé son écurie de course chez nous depuis quelques mois et y emploie plus d'une soixantaine de personnes. » témoigne Marc Bigot.

Les 24 dates du Big Tour permettent à toutes ses institutions participantes de bénéficier d'un cadre propice aux rencontres et à la célébration de la relance. Transporteur spécialisé dans la livraison du dernier kilomètre, Geodis Distribution & Express profitera du format estival du Big Tour pour présenter ses métiers. « Grâce aux 110 agences de notre réseau, nous servons quotidiennement nos clients dans les territoires. Pour nous, le Big Tour est une opportunité de confirmer cet ancrage local » affirme Stéphane Cassagne, directeur général du métier Distribution & Express de Geodis. Patrice Bégay, Directeur de la Communication de Bpifrance, ajoute « Sans transport ni logistique, c'est toute l'activité d'un pays qui peut s'arrêter. C'est un secteur en pleine expansion qui ne cesse de recruter. »

Montrer le vrai visage de la ville

De nombreux touristes profitent chaque été des plaisirs de la côte finistérienne sans toujours saisir la réalité de la station balnéaire dans laquelle ils viennent passer quelques jours seulement. Comme en témoigne le maire de Concarneau, le Big Tour permet au public estival de découvrir le dynamisme économique de leur ville de vacances : « Lorsque l'on est de passage dans une ville, on ne perçoit pas forcément les secteurs et les métiers qui la font vivre. Le Big Tour est une belle opération au sens où il permet de zoomer sur des savoir-faire particuliers et pourquoi pas susciter des vocations. » Fier des différents acteurs économiques de sa cité fortifiée, il conclut : « On ne fera jamais assez découvrir nos entreprises. »