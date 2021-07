Le Big Tour à Perros-Guirec : la Côte de granit rose recrute

Le cadre de vie y est paradisiaque. La côte rosée aux eaux turquoise de Perros-Guirec attire chaque année des milliers de touristes français et étranger et souhaiterait même en faire rester quelques-uns. Territoire pionnier des télécommunications et de la photonique (le secteur des signaux optiques), de nombreux emplois attendent d'y être pourvus.

L'industrie au cœur des territoires

Bien connue pour sa beauté naturelle, la Bretagne et plus particulièrement le territoire de Lannion-Trégor comptent également de belles pépites industrielles. On y dénombre près de 3500 chercheurs dans les télécommunications et la photonique. « Le Big Tour, c'est également l'occasion pour notre territoire d'attirer des actifs et leurs familles : hors tourisme, nous avons actuellement 500 à 600 emplois à pourvoir ! » témoigne Erven Léon, maire de Perros-Guirec.

Grâce à son tour de France en 24 étapes, le Big Tour et ses partenaires ont tout l'été pour mettre à l'honneur les savoir-faire locaux et la richesse de chaque territoire. 120 personnes se déplaceront quotidiennement pour promouvoir les entrepreneurs français dans le cadre de cet événement. Comme en témoigne Patrice Bégay, Directeur de la Communication de Bpifrance, « Le Big Tour a aussi pour vocation de servir l'avenir, de faire connaître les richesses industrielles de notre pays et ses innovations. C'est ensemble, au cœur des territoires, que nous pourrons construire le monde de demain. »

Des partenaires qui recrutent

Armor-lux, enseigne bretonne et fleuron de l'industrie textile nationale, rejoint cette année les rangs des partenaires du Big Tour et partagera au public le savoir-faire de ses métiers. Née à Quimper en 1938 et fortement engagée pour le rayonnement culturel de la Bretagne, Armor-lux prospère aujourd'hui en France et à l'international, sans oublier ses racines pour autant.

En pleine croissance malgré les contraintes de fermeture de ses boutiques durant la crise sanitaire, son Président Jean-Guy Le Floch reste optimiste et souhaite continuer de pouvoir recruter en Bretagne : « Grâce à notre présence sur le Big Tour, nous espérons provoquer des vocations et inciter les jeunes à s'installer ou rester dans notre belle région. Chez Armor-lux, nous sommes par exemple en recherche d'opérateurs de coupe, confection, tricotage, teinture, approvisionnement, conseillers vendeurs et informaticiens ». Avec trois usines en France dont deux à Quimper et 80 points de vente, le groupe Armor-lux emprunte déjà le chemin de la relance et s'apprête à ouvrir de nouvelles boutiques.