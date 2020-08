Le Big Tour à Dieppe : sensibiliser aux enjeux énergétiques via le numérique

Ville maritime, authentique et naturelle, Dieppe s'anime à la belle saison sur un front de mer aux dimensions hors normes avec un kilomètre et demi de plage et huit hectares de pelouses, les plus grandes d'Europe sur front de mer. La pêche et les activités maritimes représentent la plus grande partie de la vie économique, mais l'industrie n'est pas en reste, puisqu'elle couvre 23 % de l'activité avec des fleurons comme Nestlé ou Alpine. Nicolas Langlois, maire de la ville, se félicite ainsi d'accueillir le Big Tour cette année, « ce sont de nombreux emplois mais aussi des formations que nous souhaitons consolider. Le Big Tour permet de montrer aux jeunes dieppois combien les métiers de l'industrie sont passionnants. C'est une opération utile pour susciter des vocations et dépoussiérer l'image parfois négative de ces beaux métiers. » Les élus et les services de la Ville sont pleinement mobilisés sur cet événement dont la vocation est de favoriser le développement des emplois industriels. Le Big Tour est aussi l'occasion pour les familles de vivre une belle soirée en musique. « Avec la période de confinement que nous venons de connaître, il faut revivre. La Ville sera prête à accueillir le public avec notamment un parking de délestage et des navettes pour rallier le front de mer dans de bonnes conditions. Ce sera l'un des plus beaux moments de la saison à Dieppe » poursuit Nicolas Langlois.

Pour une énergie plus sobre

« La santé avant tout, la nature par-dessus tout ! L'avenir de notre planète passe par une société de la sobriété et par la responsabilisation de tous les acteurs » soutient Patrice Bégay, Directeur Exécutif de Bpifrance. Parmi les acteurs de l'énergie bas carbone et des services sera présent le Groupe Engie, qui, plus que jamais, place l'innovation au cœur de sa stratégie. La raison d'être du Groupe pourrait se résumer ainsi : Agir pour accélérer la transition vers un monde neutre en carbone, avec des solutions plus sobres en énergie et plus respectueuses de l'environnement, conciliant performance économique et impact positif sur les personnes et la planète. Pour Marion Deridder Blondel, Directrice marketing & communication, participer au Big Tour représente pour Engie l'opportunité de sensibiliser le grand public aux enjeux d'une énergie plus sobre et de montrer en quoi nous sommes un partenaire engagé au quotidien dans les régions. « Des collaborateurs seront ainsi présents sur certaines dates, enthousiastes à démontrer qu'il est possible d'agir avec nos solutions bas carbone telles que l'autoconsommation solaire, nos équipements de chauffage à très haute performance énergétique et nos offres de mobilité verte. » Deux animations ludiques seront ainsi proposées aux familles : le dispositif pédagogique, numérique et interactif «J'apprends l'énergie», et «La Chasse aux idées reçues» pour une chasse au trésor 100% digitale !