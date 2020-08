Le Big Tour à Savines-le-Lac : la montagne au cœur du développement économique des territoires

« Nous sommes très honorés que le Big Tour fasse étape à Savines-le-Lac. C'est la reconnaissance par Bpifrance des territoires de montagnes », déclare Victor Berenguel, le maire de la commune. Renommé pour ses stations de sport d'hiver, le territoire des Hautes-Alpes est devenu une réelle destination nautique en été avec le lac de Serre-Ponçon - paradis de la voile et premier lac français en eau douce aux normes AFNOR - et le Parc national des Écrins. Développement durable, biodiversité, événementiel avec l'augmentation de la fréquentation touristique durant la saison estivale (qui représente plus de 40% du PIB des Hautes-Alpes)... « L'idée est de montrer à la jeunesse et aux familles que la montagne est au cœur du développement économique des territoires et qu'on va participer à l'innovation. Le Big Tour célèbre à la fois le savoir-faire français et la capacité d'oser, d'innover et d'entreprendre. Cet événement va ouvrir l'esprit à des jeunes et des familles et les motiver à oser entreprendre pour se développer », précise l'élu. Patrice Bégay, Directeur Exécutif de Bpifrance complète, « susciter des vocations, donner l'envie, faire découvrir un monde que l'on ne connaît pas, choisir une formation, trouver un emploi, c'est ça le moteur de la tournée. »

L'entrepreneuriat à l'honneur

Président fondateur du Groupe 6ème Sens Immobilier, promoteur et investisseur dans le résidentiel et le tertiaire, Nicolas Gagneux est également très fier que le groupe participe au Big Tour afin de « transmettre aux jeunes [sa] passion pour l'immobilier et [ses] valeurs d'entrepreneur, éveiller les talents d'aujourd'hui et de demain et leur donner des clés pour entreprendre ». À travers un film projeté à toutes les étapes du Big Tour, il entend partager son goût immodéré pour l'entrepreneuriat. « L'entrepreneuriat s'impose à tous les passionnés qui veulent être libre d'exprimer leur créativité et de pouvoir développer leurs idées de manière indépendante. Ayant de l'audace, prenant des risques, capable d'observer et de se remettre en question afin de mieux rebondir, l'entrepreneur va avoir encore plus d'importance dans le cadre de la relance. Je mesure la chance que j'ai d'être entrepreneur dans un pays comme la France, qui permet à ceux qui en ont l'envie et la volonté de pouvoir réaliser leur rêve de développer leur propre business ! », affirme-t-il.

Le club USAP Basket, également partenaire de l'événement, contribue lui aussi à la relance économique de la région PACA. « Nous ambitionnons d'être le club de basket de haut niveau dans le département du Vaucluse », affirme Patrick Chêne son Président d'Honneur. Et de poursuivre : « Le sens de l'histoire est de nous développer grâce aux relations avec les entreprises, ce que Bpifrance nous aide à faire. Il s'agit de conjuguer la relation club de sport et entreprise de manière innovante - pas seulement en mettant leur nom sur nos maillots. Notre club se retrouve dans les valeurs défendues par Bpifrance, nous sommes donc solidaires de toutes leurs opérations. » Nul doute qu'avec le Big Tour, le « Business club des Partenaires » de l'USAP Basket devrait rapidement se développer.