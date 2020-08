Le Big Tour à Étaples-sur-mer : innover pour protéger

Tournée vers la pêche artisanale, Étaples-sur-mer accueille la plus grande communauté de pêcheurs en France et jouit d'un riche tissu artisanal dans le secteur du bâtiment. « Le Big Tour est l'occasion d'envoyer aux professionnels un message positif plein de dynamisme dans le cadre de la relance économique et de redonner de l'espoir grâce au spectacle vivant. On doit continuer à vivre », rappelle Philippe Fait, le maire de la commune.

Marque historique et pionnière sur les solaires, Garnier sera présente sur le Big Tour à Étaples-sur-mer. « Nous ferons de la pédagogie pour expliquer aux vacanciers combien la protection solaire reste essentielle - pour toute la famille - afin de lutter contre les cancers de la peau et mélanomes. Nous présenterons aussi notre nouvelle technologie, engagée pour le respect de la vie marine et garantissant la meilleure protection contre les UVA, UVB et UVA longs » affirme Elodie Bernardi, Directrice Générale Garnier France. La marque présentera une expérience ludique avec une caméra UV pour que chacun soit sensibilisé sur l'importance de la bonne application de la crème solaire, ainsi qu'un quiz pour gagner des produits. Elle fera aussi découvrir sa gamme Garnier Bio : une ligne de soins visage vegan, formulés avec des plantes et des huiles essentielles issues de ressources renouvelables, dans des emballages éco-conçus. Patrice Bégay, Directeur Exécutif de Bpifrance est clair, « le Big Tour mettra en avant l'environnement de tous les enjeux du monde de demain. Grâce à nos formidables partenaires, nous allons apprendre une bonne fois pour toutes, à vivre autrement pour préserver notre planète. »

La communion passe aussi par le sport

Quoi de plus ludique pour favoriser l'esprit d'équipe que la pratique d'un sport collectif ? Pascal Lahousse, Président de Tourcoing Lille Métropole Volley Ball depuis avril 2019, et ses volleyeurs professionnels seront présents pour réaliser des démonstrations de ce sport spectaculaire. « Pour vous donner une idée précise, quand un joueur frappe la balle, il culmine à 3,60m voir 3,70m du sol au-dessus du filet. » L'idée est aussi bien sûr de faire participer le public. Les familles et les jeunes pourront venir s'initier aux côtés de champions, « un événement rare, voire exceptionnel » s'exclame Pascal Lahousse. La pratique de cette discipline lui a par ailleurs permis d'acquérir très jeune l'esprit d'équipe, l'esprit de construction, la rapidité du jeu, mais aussi savoir très vite prendre les bonnes décisions en analysant le jeu, l'adversaire. « Très jeune, à 13, 14 ans j'ai été capitaine d'équipe. J'ai donc eu la chance d'apprendre rapidement les rudiments du management. Ma personnalité s'est forgée grâce à ce sport et m'a permis de diriger des sociétés durant toute ma carrière. » Aujourd'hui, Pascal Lahousse souhaite que le volley ball devienne une vraie fête en particulier les soirs de match. Il aura donc à cœur d'assurer le show aujourd'hui !