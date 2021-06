Le prêt à impact, le nouvel outil d’Arkéa Banque Entreprises & Institutionnels pour soutenir la transition des PME et des ETI

Tous les entrepreneurs le savent : pour relever les défis écologiques de la prochaine décennie et pérenniser leurs activités, ils doivent entamer une transformation profonde de leur modèle sur des critères environnementaux, sociaux et de bonne gouvernance (ESG). « L'entreprise de demain sera ESG ou ne sera pas, résume Nicolas Lapeyre, directeur territorial Grand Ouest chez Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels. En réduisant son impact environnemental, en améliorant les conditions de travail de ses employés et en faisant preuve de transparence et d'équité, elle sera mieux équipée pour durer dans le temps. C'est pourquoi nous accompagnons nos clients dans cette nécessaire mutation avec des outils incitatifs simples, concrets et efficaces comme le prêt à impact, PACT, accessible dès 3 millions d'euros, qui nous permet d'engager avec eux une réflexion qui va au-delà de l'aspect purement financier. »

Une bonification du taux selon des indicateurs cohérents

Lorsque les dirigeants du groupe familial LNA Santé, qui gère 81 établissements de soins en France et en Belgique (EHPAD, maisons de retraite, cliniques de soins de suite...) ont eu connaissance du prêt à impact PACT d'Arkéa Banque E&I, ils n'ont pas hésité à jouer le jeu en indexant le taux de leur prêt destiné à des opérations de croissance externe à leurs performances ESG. « Cela va dans le sens de l'histoire, explique Willy Siret, Directeur Général Délégué aux Opérations de LNA Santé. En tant que groupe familial, nous sommes naturellement tournés vers le long terme et nous avons déjà engagé une démarche RSE, qui porte à la fois sur notre impact environnemental à travers notre consommation d'énergie ou la maintenance de nos locaux, et sur nos cœurs de métiers que sont la bientraitance, la qualité des soins, l'accompagnement des proches et les ressources humaines. » Dans le cadre du prêt PACT, Arkéa Banque E&I et LNA Santé ont donc retenu des indicateurs concrets, comme le déploiement des outils de mesure pour faciliter le pilotage énergétique ou le développement de l'actionnariat salarié, qui seront désormais évalués tous les ans par une agence indépendante d'analyse et de conseils extrafinanciers, EthiFinance.

Des axes d'améliorations proposés

Chaque année, le rapport d'Ethifrance permettra à LNA Santé de mesurer sa marge de progression, de se comparer aux autres acteurs de son secteur et de visualiser les leviers à actionner. Si les objectifs fixés sont atteints, le taux sera automatiquement revu à la baisse, sinon il restera au prix du marché jusqu'au prochain rapport. «Avec cet outil, nous pouvons accompagner nos clients autrement qu'avec du conseil et des moyens financiers, résume Nicolas Lapeyre. Notre solution n'est ni chronophage, ni punitive, elle pose les bases de travail pour avancer ensemble efficacement. ». À ce jour, 33 prêts PACT ont été octroyés par Arkéa Banque E&I à des acteurs institutionnels comme l'Opac de Quimper, le Grand Port Maritime de Bordeaux ou Toulouse Métropole, mais aussi à des PME et des ETI qui ont décidé de s'engager dans un cycle vertueux : Cetih, Interaction et le Groupe Lemoine pour ne citer qu'elles.