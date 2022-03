Le CEP Lorient Breizh Basket vise haut

Il a beau être président bénévole, c'est un pro. Et c'est en Pro B (deuxième division de basket-ball français), que Christian Pasquier a l'intention d'emmener le CEP Lorient Breizh Basket. Pour ce faire, le club de Lorient a d'abord changé de nom - depuis avril 2021, le club se nomme le CEP Lorient Breizh Basket - et de statut, pour devenir une société par actions simplifiées, et s'est doté d'un comité de direction et d'un conseil de surveillance. Puis, il a accueilli, au-delà d'un entraîneur et d'un assistant, un préparateur physique mais surtout, un nouveau sponsor local, Georges Sampeur, à la tête de la Financière Gaspard. « Nous devions nous professionnaliser. Et Georges a adhéré à notre projet sur cinq ans », résume Christian Pasquier. Un projet qui vise, après des hauts et des bas à atteindre la deuxième division dès la saison 2022-2023.

Lire aussi 3 mnLe Fleury Loiret Handball souhaite se relancer

Visites dans les entreprises

Mais ce n'est pas tout. Le club, qui compte 270 partenaires, des entrepreneurs locaux, veut donner un supplément d'enthousiasme, déjà grand, pourtant, aux rencontres sportives. Elles se transforment, à l'occasion de cocktails avant et après match, et de speed meetings, qui se tiennent régulièrement, en forum d'affaires. « Nous organisons aussi des visites d'entreprises, des discussions avec les joueurs, qui partagent leurs bonnes pratiques en matière de motivation, de discipline, de gestion de la frustration en cas d'échec, avec les salariés, et avec le coach, dont le travail se rapproche des techniques de management en entreprise, de même que nous faisons des tournois de golf et autres activations entre partenaires », détaille le président du club lorientais. Clairement, pour lui, sport et affaires vont de pair.

Et ce n'est pas Patrice Bégay, Directeur Exécutif Communication & Bpifrance Excellence, à Bpifrance, qui dira le contraire, lui qui a lancé, en 2013, les Meneurs, une communauté de 55 clubs sportifs, masculins et féminins ! Dotée depuis l'an dernier d'une plateforme numérique pour l'innovation dans le sport, la communauté fait partie « des acteurs clés du dynamisme économique et social des territoires, a déclaré Patrice Bégay à l'occasion de la deuxième édition de la Journée des Meneurs, fin janvier dernier. Chez Bpifrance, nous voulons faire avancer l'écosystème du sport français en misant sur le collectif, qui fera gagner l'entreprise demain. »

Lire aussi 3 mnLes Flammes Carolo Basket Ardennes en plein rebond

Le relationnel avant tout

« Nous avons été enchantés d'être sélectionnés pour faire partie des Meneurs en 2021, reprend Christian Pasquier. Plus que l'apport financier, c'est le soutien de Bpifrance, sous la forme d'idées et d'initiatives telles que le Big Tour, auquel nous avons participé l'été dernier à Carnac, et d'invitations pour rencontrer des chefs d'entreprises au cours de conférences, comme une récente, avec un mentaliste, qui nous nourrissent. Sans oublier, bien sûr, l'excellence des équipes de la banque et leur relationnel hors pair. »

Autant de valeurs fédératrices, autour du sport et du business, sur lesquelles le CEP Lorient Breizh Basket espère bien capitaliser. Pour que l'entrée en Pro B ne soit qu'une simple formalité - un slam dunk en quelque sorte...