Le crédit à la consommation change de visage en 2019

De moins en moins de prêts auto

En Europe, la chute du marché de l'automobile a eu une grande incidence sur les prêts à la consommation. D'après un article récent des Échos, selon la Fédération européenne des constructeurs automobiles, les immatriculations de véhicules neufs auraient reculé de 23,5 %, soit près d'un quart du chiffre de l'année précédente. Les Français préfèrent généralement le leasing, plutôt que l'achat. Par conséquent, le nombre de demandes de financement a diminué considérablement.

Des emprunts pour les vacances

Grâce au développement des compagnies aériennes « low cost » et des agences de voyages à bas prix, les destinations de rêves sont à portée de tous. Aujourd'hui, de nombreux Français n'hésitent pas à aller sur Internet ou en agence pour trouver un crédit à la consommation et financer un projet de voyage. D'abord, les organismes de financement créent des partenariats avec les grandes agences et les « tour-opérators » pour offrir des facilités de paiement. Ensuite, certains n'hésitent pas à aller voir leur conseiller bancaire pour réaliser un rêve : faire le tour du monde, visiter Dubaï, partir en « road trip » aux États-Unis ou en Amérique du Sud par exemple.

De plus en plus de projets de travaux

Depuis quelques années, les Français se passionnent pour la déco. Très influencés par la blogosphère, les réseaux sociaux et les émissions de télévision, ils n'hésitent pas à investir d'importantes sommes pour avoir la maison ou l'appartement idéal. Dans les aménagements les plus réalisés, on trouve le dressing, la salle de bain design, le spa d'intérieur, la salle de fitness et bien entendu la piscine. On trouve aussi de plus en plus de petits emprunts pour financer des travaux de peinture, pour changer de mobilier ou pour des salons de jardin et des petites piscines hors sol.

Un prêt pour un mariage

Aujourd'hui, beaucoup de couples souhaitent organiser une cérémonie de mariage hors normes. L'apport des familles, quand il y en a un n'est plus suffisant pour financer toutes les petites folies que l'on se permet de faire ce jour-là. Certains vont jusqu'à louer un château, un bateau et organiser un grand feu d'artifice pour en mettre plein la vue des invités. Les futurs mariés n'hésitent plus à s'endetter pour s'offrir une journée exceptionnelle.

La folie des soldes

Cela peut paraître très étonnant, mais c'est devenu une pratique de plus en plus répandue en France. Beaucoup de Français décident d'emprunter de l'argent pour faire les soldes. Ils estiment que de pouvoir acheter de grandes quantités de vêtements à ce moment pour toute la famille en remboursant chaque mois est beaucoup plus rentable. C'est pour cette raison que beaucoup s'offrent la possibilité de dépenser sans compter à ce moment de l'année.