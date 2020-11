Livraison de courses à domicile : nouvelle mode de vie des Français

Pourquoi la livraison de courses à domicile devient tendance ?

De nombreuses entreprises en France et à l'international ont amorcé, depuis un certain nombre d'années, leur transformation numérique. Cet état de choses permet aux consommateurs de profiter d'une kyrielle d'avantages, parmi lesquels figure la possibilité de faire des courses en ligne. Résolument engagées vers l'E-commerce, pour simplifier la tâche aux clients, les entreprises sont de plus en plus nombreuses à proposer la livraison de courses à domicile dans leurs palettes de services.

Le concept est assez simple. Le client, après avoir effectué ses achats en ligne et validé son panier, choisit l'option de recevoir ses commandes chez lui. Quelques clics suffisent pour finaliser l'opération. Ainsi, juste avec un support numérique (smartphone, ordinateur, etc.), et sans qu'il ne soit besoin de se déplacer, les produits commandés sont livrés à l'acheteur dans des délais brefs. Il s'agit d'une solution pratique, qui permet d'économiser un temps considérable et d'éviter d'éventuels frais de déplacement !

Le client a la possibilité d'opter pour le service logistique qui lui est plus adapté pour faire ses courses. Ce choix se fait généralement entre la livraison classique, le drive ou le click & collect. Ce dernier service, comme le drive, permet de faire ses courses sur internet, et d'aller ensuite retirer les articles emballés dans un magasin de proximité. La spécificité du click & collect, c'est la possibilité de réserver des produits qui se trouvent en stock au magasin.

Cette solution se révèle particulièrement intéressante dans le contexte sanitaire actuel, qui impose le respect d'une distanciation sociale. En plein reconfinement, se faire livrer chez soi reste l'une des meilleures façons de respecter cette mesure préventive tout en continuant de profiter des produits qu'on affectionne. Cela dit, le choix de la livraison de courses à domicile doit tenir compte d'un certain nombre de paramètres.

Comment bien choisir son service de livraison ?

Déjà, il faut s'assurer que le cybermarché à choisir dessert la zone habitée. Une fois cette vérification faite, le client peut effectuer ses différents achats, selon ses besoins. Lorsqu'il aura réalisé toutes ses emplettes, il pourra procéder à la validation de sa commande. Ensuite, vient l'étape du choix de la méthode de livraison, qui doit notamment tenir compte du délai de livraison. Pour une commande de repas dans un restaurant, le client recevra son mets dans un délai relativement court !

Par contre, s'il s'agit d'autres types de courses sur des sites marchands, plusieurs formules de livraison de courses à domicile sont proposées, et certaines sont plus rapides que d'autres. Selon l'urgence, le service de livraison le plus prompt sera choisi au détriment des autres. Il est nécessaire de préciser que le coût de la prestation dépend de plusieurs facteurs au nombre desquels, le prix de la commande, le service de livraison choisi, et le délai de livraison.

La possibilité de bénéficier de réductions ou d'être exempté de frais de livraison par le site d'e-commerce au bout d'un palier d'achat est un autre facteur qui justifie le succès des services de livraison de courses à domicile en France à l'heure actuelle !