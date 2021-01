Quels sont les avantages de la 5G, le réseau mobile du futur ?

Une vitesse et un tr ès haut débit jusque-là inégalés

La vitesse est le plus grand atout de la 5G : on parle désormais d' « ultra-haut-débit ». Grâce à elle, la connexion à Internet sera beaucoup plus rapide et performante qu'avec la 4G, apportant ainsi une solution concrète à l'explosion du trafic et des données mobiles.

Fabricants de smartphones et opérateurs mobiles présentent de plus en plus de modèles et de forfaits compatibles avec cette nouvelle technologie. Pour preuve, avant même que celle-ci ne soit disponible, la préoccupation principale des consommateurs est de savoir quels sont les meilleurs smartphones 5G du marché.

En parallèle, la 5G promet une montée en débit significative : jusque'à 10 fois plus rapide. Pour rappel, le débit moyen en 4G était de 41,5 Mb/s en 2019. Au lancement de la 5G, les opérateurs garantiront un débit minimum de 100 Mb/s. À terme, les utilisateurs pourraient bénéficier d'un débit atteignant les 1 Gb/s en réception et 300 Mb/s en émission, ce qui est considérable.

La 5G améliore également la latence, c'est-à-dire le délai qui s'écoule entre le moment où l'utilisateur effectue une commande et celui où les données s'affichent à l'écran. En divisant ce délai par 10 (de 10 à 1 ms), elle offrira une réactivité accrue qui ne manquera pas de transformer les usages actuels.

On pourra, par exemple, télécharger une vidéo en ultra-haute-définition en moins d'une seconde sur son appareil mobile. De la même manière, on pourra accéder à de nombreux services plébiscités par le grand public tels que le streaming vidéo, plus populaire que jamais en 2020, le cloud gaming ou encore la VR (réalité virtuelle) de façon beaucoup plus fluide et rapide.

Sans oublier les différentes interfaces web (sites internet, logiciels, applications) qui offriront une expérience utilisateur optimale avec une très grande vitesse de connexion et une réduction considérable des temps d'attente.

Un environnement enti èrement connecté (IoT)

Un futur 100% connecté : c'est en quelque sorte la raison d'être du déploiement de la 5G.

Les objets connectés (qu'on inclue souvent dans l'appellation « Internet of Things ») se sont déjà largement immiscés dans notre quotidien. En 2019, on en dénombrait pas moins de 8 milliards dans le monde. En 2025, ils seront près de 50 milliards, contribuant en grande partie à l'explosion du trafic mobile.

Aujourd'hui, la technologie liée à ces objets connectés permet de profiter de plus de sécurité et de confort chez soi grâce à la domotique : appareils électroménagers, système de chauffage, ventilation, éclairage... Sans parler du domaine de la santé ou des loisirs au sein desquels les objets connectés ont révolutionné les usages.

Demain, c'est tout notre environnement qui sera inter-connecté. À commencer par la voiture autonome (fonctionnant sans conducteur) : avec la 5G, il sera par exemple possible de limiter les distances de freinage ou de détecter en temps réel tout obstacle sur la route grâce à un traitement et une transmission des informations beaucoup plus rapide. Les véhicules auront également la possibilité de communiquer entre eux de façon totalement autonome.

Cette ultra-connectivité doit pouvoir s'appuyer sur un réseau fiable et performant pour supporter un plus grand nombre d'utilisateurs et d'appareils connectés en simultané (domotique, caméras, GPS, etc.)

Là encore, c'est l'une des grandes promesses de la 5G : une densité de connexion multipliée par 10, soit au minimum 1 million d'appareils connectés par km2, le tout sans perte de vitesse ni de surcharge du réseau.

Les avantages de la 5G pour l 'industrie et les entreprises

Nous l'évoquions plus haut, les enjeux de la 5G dépassent de loin les simple usages pour particuliers. Parallèlement aux évolutions technologiques, les besoins des entreprises ne cessent de se multiplier : la technologie doit leur permettre de faire plus, plus vite et mieux.

L'impact de la 5G sur l'industrie

La 5G va permettre l'émergence de nouveaux usages professionnels, dans le milieu de la télé-médecine notamment. Les opérations chirurgicales à distance auront en effet besoin d'un réseau fiable, rapide et réactif.

Cette inter-connexion entre les machines et les systèmes s'applique également au domaine de l'automobile (voiture autonome), de l'industrie 4.0 (pilotage à distance, automatisation industrielle) et même de la ville intelligente (amélioration des services urbains, maîtrise énergétique, mobilité, etc.).

Les enjeux de la connectivité à l'heure du télétravail

Les entreprises n'ont jamais été aussi connectées que dans le contexte actuel. La connectivité joue un rôle essentiel dans la poursuite de leur activité. Ce qui soulève, en parallèle, la question liée à la réduction de l'empreinte numérique.

Grâce à un débit 5 fois plus élevé et une vitesse de téléchargement multipliée par 7, la 5G optimise les méthodes de travail collaboratif et la poursuite de l'activité à distance. Elle permet aux collaborateurs d'échanger des fichiers volumineux, de les éditer et de les partager de façon beaucoup plus rapide.

En parallèle, l'augmentation du débit réduit la consommation d'énergie des dispositifs mobiles, ce qui crée un impact positif sur l'autonomie des batteries et la durée de vie des appareils.

La 5G offre ainsi de nouvelles perspectives aux entreprises en leur permettant d'être plus productives, de favoriser les méthodes de communication à distance et d'étendre l'utilisation de leurs outils stratégiques à tous les appareils mobiles.

Meilleure expérience utilisateur, amélioration de la compétitivité pour les entreprises, accès à des services mobiles toujours plus innovants : voilà les grandes promesses de la 5G. Dans les prochains mois à venir, les opérateurs vont donc s'atteler à déployer leurs antennes un peu partout sur l'hexagone. Si la plupart d'entre eux ont d'ores et déjà ouvert leur réseau dans les grandes villes, il faudra néanmoins attendre l'année 2023 pour que la 5G exprime pleinement son potentiel.