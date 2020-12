Comment réduire son empreinte numérique ?

Massification du télétravail, transition numérique à marche forcée, explosion du commerce en ligne... La crise du Covid-19 a multiplié les occasions de recourir au numérique. Et, de fait, "les volumes consommés [sur Internet] sont à la hausse [depuis l'éclatement de la crise]", observe le cabinet EY dans un court papier d'analyse, publié récemment.

Le trafic sur Internet, dopé par le streaming vidéo et les jeux, a par exemple augmenté de 30% en France pendant le premier confinement, selon une étude du spécialiste américain des réseaux Netscout, qui a compilé les données des fournisseurs d'accès français. Une autre étude de la Fédération du e-commerce et de la vente à distance (Fevad) montre, qu'à la même période, les ventes en ligne ont augmenté de plus de 5%, pour atteindre un total de 25,9 milliards d'euros.

Seulement voilà, le numérique pollue :

"Ce secteur est responsable aujourd'hui de 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre et la forte augmentation des usages laisse présager un doublement de cette empreinte carbone d'ici 2025", note, à ce propos, un rapport de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe) publié en novembre 2019, intitulé "La Face cachée du numérique".

Internet est un continent à part entière. Toujours selon le rapport de l'Ademe, 8 à 10 milliards de mails (hors spam) sont ainsi envoyés chaque heure dans le monde. Une donnée numérique (mail, téléchargement, vidéo, requête web...) parcourt, en moyenne, 15.000 kilomètres. Enfin, pour la fabrication d'un ordinateur de 2 kg, ce sont en moyenne 800 kg...