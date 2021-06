Welkit, l'expert français en matière d'équipements professionnels pour Militaires et Fonctionnaires

Une offre adaptée aux besoins spécifiques des militaires

Partenaire privilégié du ministère des armées et du ministère de l'intérieur, Welkit propose ses solutions professionnelles aussi bien aux services d'achats étatiques en répondant à des appels d'offres nationaux et autres demandes administratives urgentes ou classiques, qu'aux soldats et aux professionnels de la sécurité ou des services d'urgences qui achètent à titre particulier certains de leurs équipements en complément du paquetage perçu en dotation.

En adéquation avec la volonté de l'Etat de renouveler et de moderniser les capacités de combat de l'Armée aussi bien sur le segment lourd via les programmes Scorpion et Titan, que dans le domaine du petit équipement, Welkit offre sur son site un choix varié de plusieurs dizaines de milliers de produits neufs et de dernière génération prêts à l'envoi.

Sans faire de liste exhaustive des produits disponibles à l'achat, l'entreprise propose entre autres : des effets vestimentaires telles que des tenues treillis, des gants de protection ou des sous-vêtements thermorégulateurs, des chaussures type rangers ou techniques dites "tactiques" spécialement étudiées pour les opérations extérieures, ainsi que de multiples équipements et accessoires dont le soldat, le gendarme ou le policier aurait besoin pour ses missions, que ce soit pour compléter un équipement ou simplement améliorer son confort opérationnel.

Un savoir-faire unique en constante évolution

Fort d'une expérience de plus de 30 ans dans le domaine de la vente par correspondance spécialisée, ce "pure player" tricolore continue de se renouveler afin de toujours mieux répondre aux besoins spécifiques de ses clients publics et privés.

En quelques années la PME est passée d'un simple catalogue papier à un site hautement sécurisé, utilisant les dernières technologies E-commerce présentes sur le marché, et dédié exclusivement aux professionnels de la défense et de la sécurité qu'ils soient d'active, de réserve, à la retraite ou bien élève, ainsi qu'à tous les autres serviteurs de l'Etat et leurs proches.

Quant à sa logistique, fer de lance de tout site Ecommerce, grâce à laquelle plusieurs dizaines de milliers de colis sont expédiés chaque année depuis leur centre de distribution basé en Bretagne, Welkit a su la digitaliser et continue de se perfectionner en modernisant sa plateforme d'envoi pour que ses clients aient leurs commandes toujours plus vite, et pour reprendre leur slogan : "où qu'ils soient et quelle que soit leur mission".