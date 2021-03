"Nous avons besoin de déboucher sur le Tigre standard 3" (Général Thierry Burkhard)

LA TRIBUNE : Quelle est votre vision sur le débat « rusticité versus technologie » ?

GENERAL THIERRY BURKHARD : C'est un faux débat de dire qu'il faut plus de technologie et moins de matériel. Il faut bien sûr moderniser nos matériels mais cela doit se faire avec des coûts raisonnables. La technologie ne doit pas augmenter les coûts de manière inconsidérée. La question que l'armée de Terre doit clairement se poser, c'est comment elle peut soutenir tous ses systèmes d'armes qui ont nécessairement un certain niveau technologique. Une Formule 1 va gagner la course mais elle n'est pas soutenable sur un théâtre d'opérations. Moi, ce que je veux, c'est gagner la guerre. Oui, il faut conserver une certaine supériorité technologique mais si c'est pour disposer d'une F1 qui est efficace seulement sur un circuit avec une écurie autour d'elle, c'est un leurre. Il ne faut donc pas se laisser entraîner dans la très haute technologie. Il faut que nos systèmes d'armes soient toujours relativement résilients et stables et qu'en plus, ils soient capables de fonctionner en mode dégradé. Un des défis de l'armée de Terre est de savoir toujours poursuivre sa mission en mode dégradé.

Mais l'expression du besoin, ce sont bien les armées qui la donnent...

... Il faut qu'on soit, nous militaires, raisonnables dans l'expression du besoin et qu'on ne se laisse pas entraîner par les industriels, qui vont naturellement et logiquement essayer de développer ce qu'ils peuvent faire de mieux. Nous, en tant que praticiens, il faut qu'on soit capable de faire des choix de compromis en leur disant : "votre projet paraît fabuleux, mais, en fait, sur le terrain, je n'arriverai pas à le mettre en œuvre". Sur la bande sahélo-saharienne (BSS), qui n'est pas un théâtre de haute intensité mais qui est un théâtre très dur et très abrasif, nous avons du mal à soutenir certains équipements. C'est probablement parce que nous n'avons pas réussi à trouver le bon équilibre dans nos choix antérieurs. Dans la définition des besoins, nous devons être très vigilants sur ce paramètre.

Pour gagner la guerre au sol, la technologie reste-t-elle déterminante ?

Pour ne pas être dépassés d'emblée, nous devons disposer de systèmes d'armes qui soient le plus en avance possible sur le plan technologique. Mais, compte tenu de l'évolution très, très rapide de la technologie, il faut que nous ayons également une vraie réflexion de fond sur l'évolutivité et l'agilité avec laquelle nous faisons évoluer nos programmes. Par exemple, entre les premiers véhicules blindés Griffon livrés actuellement et les derniers qui le seront en 2033, il y aura plus de dix ans. On voit bien que durant cette période, il y aura forcément des nouvelles technologies à intégrer sur le Griffon. On doit probablement réfléchir à une nouvelle façon de conduire les programmes en partenariat avec l'état-major des armées (EMA) et la direction générale de l'armement (DGA).

Tenez-vous compte dans votre réflexion du coût de possession d'un programme ?

Bien sûr. Le coût de possession est un enjeu financier mais aussi humain. Combien d'heures faut-il pour entretenir un matériel ? Peut-on l'entretenir facilement ? Quelle est la qualification des gens ? Dans le cas d'une Formule 1, s'il ne faut que des mécaniciens, qui soient tous ingénieurs, je n'y arriverai pas. On aura peut-être développé un équipement qui, sur le papier, me donnera la supériorité technologique et opérationnelle sur l'adversaire, mais si je n'arrive pas à le mettre en œuvre en raison de sa soutenabilité, in fine je n'aurais pas gagné.

Quand vous dites que vous n'avez pas trouvé la bonne balance en BSS pour les équipements, qu'est-ce que cela veut dire exactement ?

La BSS est un filtre extrêmement rigoureux et sans concession. En BSS, on voit bien qu'il y a des matériels qu'on arrive à entretenir relativement facilement, y compris dans les situations les plus rustiques. Et il y a des matériels pour lesquels l'entretien est plus lourd et plus complexe, même s'il fonctionne très bien. Par exemple, le temps d'entretien et l'empreinte logistique des NH90 (hélicoptère tactique, ndlr) pour ce type de théâtre sont encore très importants. Heureusement, tous les acteurs travaillent pour améliorer cela et on va progresser. Mais ce constat montre bien qu'au départ, la soutenabilité n'a probablement pas été suffisamment prise en compte. Pour moi, la priorité c'est disposer de matériels dont l'emploi va être efficace et soutenable.

Ce...