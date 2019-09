AVC ou crise de panique ? Le danger des biais dans la santé

Avec 500 millions de dollars levés en avril, un partenariat avec le English National Heal Service (NHS) - la Sécu anglaise -, et déjà plus de quatre millions d'utilisateurs, la startup de télémédecine Babylon fait figure de pionnière. Pourtant, son chatbot est régulièrement décrié par des spécialistes du secteur. Le robot pose plusieurs questions à choix multiples à l'utilisateur afin de faire une prédiction de la maladie qu'il pourrait avoir, et lui suggère où aller se faire soigner.

Vidéo à l'appui, le Dr Murphy, un utilisateur anonyme de Twitter qui s'identifie comme un consultant de la NHS, a fait deux tests : le premier avec un profil d'homme, le second avec un profil de femme, tous deux âgés de 59 ans et fumeurs. Dans les deux cas, il a déclaré au chatbot souffrir de deux symptômes communs aux accidents cardiovasculaires : une forte douleur au niveau de la poitrine et des nausées. Surprise : le verdict de l'IA diverge selon le sexe. Avec son profil d'homme, le chatbot identifie les signes de deux conditions cardiaques (la péricardite et l'angor instable), et recommande à l'utilisateur d'aller se faire traiter aux urgences. Pour la femme, les deux premiers résultats...