Samsung : une rentabilité en forte baisse

Il ralentit. Le numéro un mondial des téléphones portables, le sud-coréen Samsung Electronics, a fait état ce mardi 8 janvier d'une forte baisse de sa rentabilité au quatrième trimestre, invoquant les "incertitudes macroéconomiques" et un "marché qui stagne et fortement concurrentiel". Le bénéfice opérationnel devrait se situer entre 10.700 et 10.900 milliards de wons (8,3 à 8,5 milliards d'euros), soit 28% de moins qu'un an auparavant, a indiqué le groupe dans un communiqué, faisant état d'une "demande plus faible que prévu".

Le chiffre est loin des 13.500 milliards de wons attendus par le consensus des analystes, et établi par le cabinet sud-coréen FnGuide. Le chiffre d'affaires du trimestre, pour ce groupe qui fabrique aussi des puces et des écrans, devrait aussi avoir nettement baissé, de 10% à 59.000 milliards de wons (45,9 milliards d'euros). L'avertissement sur résultats intervient six jours après celui de son rival américain Apple, qui avait révisé ses prévisions de résultats pour le 1er trimestre 2019 en citant "la montée des tensions commerciales" entre Chine et États-Unis.

"Conjoncture difficile"

L'action Apple avait chuté le lendemain de 9,96% à New York, et provoqué un mouvement généralisé de baisse des indices boursiers. Samsung Electronics semblait jusque-là plutôt épargné par le tassement de la croissance mondiale du marché des téléphones portables, alignant les records de bénéfices. Mais la concurrence des fabricants chinois, dont le numéro deux mondial Huawei, a compliqué les affaires du groupe.

Si Samsung Electronics table sur une "conjoncture difficile" dans les puces, il ne donne pas de perspectives concernant les téléphones portables, après un quatrième trimestre où les volumes ont été "stables". Les résultats annuels détaillés, y compris le bénéfice net, sont attendus dans le courant du mois.

(avec AFP)