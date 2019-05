Smartphones : Huawei croque la marque à la pomme

Ces dernières années, Huawei a connu une croissance impressionnante dans les smartphones. D'après une étude du cabinet Gartner, le géant chinois est désormais bien installé dans son fauteuil de second vendeur mondial de terminaux, derrière le mastodonte Samsung. Au premier trimestre, Huawei a écoulé 58 millions de smartphones, contre 71 millions pour son rival sud-coréen. Surtout, le groupe de Shenzhen est maintenant largement devant Apple, qui affiche 14 millions de terminaux vendus de moins au compteur.

Désormais, Huawei dispose d'une part de marché dans les smartphones de 15,7%, soit 5 points de plus qu'il y a un an à la même période ! En parallèle, la marque à la pomme a vu sa part de marché passer de 14,1% à moins de 12%. C'est donc bien la fin du tandem Samsung-Apple, qui a si longtemps régné sur le monde des smartphones. Les ventes de Huawei ont augmenté dans toutes les régions, constate Anshul Gupta, analyste chez Gartner.

« Huawei a été particulièrement performant dans deux de ses plus gros marchés, l'Europe et la Chine, où ses ventes de smartphones ont respectivement progressé de 69% et 33% », précise-t-il.

Reste que la folle croissance de Huawei pourrait bientôt s'arrêter. Donald Trump a signé un décret visant notamment à interdire le groupe chinois de s'approvisionner en technologies américaines. Dans la foulée, Google a coupé les ponts avec Huawei en le privant de son précieux logiciel d'exploitation Android, lequel est particulièrement prisé en Europe. Les fabricants américains de semi-conducteurs, à l'instar de Qualcomm, ont arrêté leurs livraisons. Et le britannique ARM, qui conçoit des puces pour tous les cadors mondiaux des smartphones, serait aussi en passe de cesser toute collaboration avec le champion chinois.

Dans ce contexte, Gartner n'y va pas par quatre chemins :

« L'indisponibilité des applications et des services de Google sur les smartphones de Huawei, si elle est mise en œuvre, bouleversera son activité internationale, qui représente près de la moitié de son activité téléphonique mondiale, affirme Anshul Gupta. En particulier, cela suscite l'appréhension des consommateurs, ce qui limite la croissance de Huawei à court terme. »

De manière générale, le marché des smartphones continue de décliner. Au premier trimestre, il s'en est vendu 373 millions dans le monde. Soit environ 10 millions de moins par rapport à la même période l'an passé. Les raisons sont connues : dans les pays développés, les consommateurs sont déjà largement équipés. Et le marché chinois, qui a longtemps porté le secteur, devient aussi de plus en plus mature.

