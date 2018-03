Aymeric Barthes, inventeur du "robot désherbeur"

Eherbes à la main : une tâche ingrate et difficile pour les maraîchers, qui pourrait bien disparaître grâce au robot Oz de Naïo Technologies. La startup toulousaine a mis au point deux autres robots autonomes et électriques : Dino pour les légumes, et Ted pour la viticulture. Avant de se lancer dans cette aventure robotique, Aymeric Barthes, cofondateur de Naïo Technologies avec Gaëtan Séverac, a commencé sa carrière professionnelle dans l'informatique.

« J'ai fait mon diplôme d'ingénieur en alternance, en travaillant pour la société Almerys, qui gère les flux des tiers payants pour les professionnels de santé », précise le trentenaire.

Diplômé, il enchaîne avec un CDD de six mois dans l'entreprise qui lui permet d'acquérir une première expérience professionnelle.

« J'ai compris que le développement logiciel n'était pas ma vocation. Je préférais la gestion des données, qu'on appelait à l'époque la Business Intelligence », ajoute l'amateur de rugby.

Il intègre ensuite Artal Technologies, société de services informatiques située près de Toulouse, pour laquelle il réalise différentes missions. Mais l'envie de créer sa propre entreprise démange le jeune ingénieur.

En mai 2010, Gaëtan Séverac, futur cofondateur de Naïo Technologies, se rend à la Fête de l'asperge de Pontonx-sur-l'Adour, et discute avec un producteur qui lui fait part de ses problèmes de désherbage. Passionné de robotique, Gaëtan Séverac commence à nourrir le projet d'un robot pour automatiser ce métier pénible. Début 2011, les deux élèves de l'Institut méditerranéen d'étude et de recherche en informatique et robotique (Imerir) envisagent la création d'une entreprise de robotique.

« Je venais juste de signer mon CDI, j'ai donc travaillé sur le projet parallèlement à mon activité professionnelle », précise Aymeric Barthes, qui décide de se lancer et crée Naïo Technologies en novembre 2011.

Multiples levées de fonds

Son cofondateur, lui, a commencé une thèse sur la communication des robots dans l'espace. De mars 2012 à octobre 2013, le natif de L'Union est donc seul à se consacrer à plein temps au démarrage de la jeune société. L'année 2012 est consacrée aux études de marché et à la réalisation d'un premier prototype, un échec.

« Nous avons trouvé un autre partenaire qui a fabriqué un nouveau robot en trois mois et a accepté un paiement différé », raconte le petit-fils et neveu d'agriculteurs.

Pour financer le développement de ce premier robot, Naïo Technologies se tourne vers le crowdfunding, une pratique qui débute alors en France. La première levée sur le site Ulule en 2013 rapporte 8.000 euros. Plus que prévu, mais insuffisant pour embaucher.

« Pour recueillir 50.000 euros supplémentaires, nous avons envoyé un email à notre réseau d'un millier de contacts. En un mois, nous avons récolté 87.000 euros », évoque le cofondateur de Naïo Technologies, qui peut alors recruter deux développeurs et une assistante administrative, et démarrer la vente des robots Oz (20.000 euros pièce).

L'entreprise réalise une troisième levée de fonds, à la fois sur les plateformes SmartAngels à Paris et Wiseed à Toulouse, et auprès de business angels, qui lui rapporte 730.000 euros. Cet argent permet à la startup agtech de mettre au point deux nouveaux robots : Dino pour les gros maraîchers, et Ted pour les viticulteurs, pour un prix d'environ 80 000 euros chacun selon les modèles.

Fin 2015, nouvelle levée, de 2 millions d'euros, auprès des fonds d'investissement Demeter Ventures et CapAgro, pour continuer le développement des trois robots. Naïo Technologies commence à commercialiser son robot Oz et assure le service après-vente, jusqu'à aller finir le désherbage à la main quand le robot n'a pas enlevé toutes les mauvaises herbes. En 2014, Naïo Technologies vend sept robots Oz : 15 en 2015, 21 en 2016 et 33 en 2017.

Un succès grandissant

La startup emploie aujourd'hui une trentaine de personnes, dont un tiers pour la R & D, un tiers pour l'aspect commercial et SAV, et un tiers sur la fonction support.

Naïo Technologies est membre de La Ferme digitale, une association de start-ups qui a pour objectif de « promouvoir l'innovation et le numérique pour une agriculture performante et durable ». « Nous venons de lancer le robot Ted pour le secteur viticole, et nous allons désormais nous consacrer au changement d'échelle, notamment à l'international, en commençant par l'Europe, mais aussi la Californie et le Japon », décrit Aymeric Barthes, qui prévoit une rentabilité en 2020.

Moqués au départ par des agriculteurs sceptiques, les robots désherbeurs ont depuis conquis la profession en France, en attendant de séduire les agriculteurs du monde entier.

____