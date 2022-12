Annonces publicitaires en ligne : Meta a « faussé la concurrence », selon Bruxelles

L'étau se resserre autour de Meta (maison-mère de Facebook) La Commission européenne a annoncé lundi qu'elle estimait, à titre préliminaire, que le géant américain de l'internet a enfreint les règles de l'Union européen « en faussant la concurrence sur les marchés des annonces publicitaires en ligne ».

Risque d'abus de position dominante

Facebook, qui est entièrement gratuit pour ses utilisateurs, génère la quasi-totalité de son chiffre d'affaires grâce à la vente d'espaces publicitaires. Via la collecte et la monétisation massive des données personnelles de ses utilisateurs, le groupe de Mark Zuckerberg a bâti un empire de la publicité en ligne. Il permet ainsi aux annonceurs de connaître très finement les goûts et les centres d'intérêts des internautes pour leur proposer des publicités ciblées.

Or, lorsque des entreprises font la publicité de leurs services sur Facebook, celles-ci peuvent également être en concurrence directe avec la plateforme et elles peuvent ainsi lui fournir des données précieuses d'un point de vue commercial. Facebook pourrait ensuite utiliser ces données pour concurrencer les entreprises qui les ont fournies, redoute la Commission. Cette dernière a donc cherché à déterminer si cette montagne de données confère au géant américain « un avantage concurrentiel indu, en particulier dans le secteur des annonces en ligne, où des personnes achètent et vendent des biens tous les jours et où Facebook est également en concurrence avec des entreprises auprès desquelles elle collecte des données », expliquait en juin 2021, la vice-présidente exécutive chargée de la politique de concurrence, Margrethe Vestager. Si cela s'avérait être le cas, Meta serait alors en abus de position dominante.

