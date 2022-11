En quête d'un nouveau modèle, Meta prépare des licenciements massifs

Meta va lancer mercredi un plan massif de licenciements qui devrait concerner plusieurs milliers de salariés. Après avoir vu son activité et ses équipes augmenter pendant la pandémie, les revenus publicitaires des géants du numérique chutent du fait du ralentissement économique. Confronté à la concurrence sur ses applications d'origine Facebook et Instagram, Meta peine à réinventer son modèle dans le métavers comme promis il y a un an.