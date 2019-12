Google sanctionné par une amende de 150 millions d'euros par l'Autorité de la Concurrence

C'est une première pour l'Autorité de la Concurrence. L'organisation a infligé une amende de 150 millions d'euros à Google. L'objet : un abus de position dominante de la part de Google Ads, le service qui affiche des publicités ciblées sur le moteur de recherche de Google. L'Autorité enjoint également Google à "clarifier les règles de fonctionnement de sa plateforme publicitaire Google Ads et des procédures de suspension des comptes" de certains annonceurs.

"C'est la troisième sanction" la plus importante jamais prononcée pour abus de position dominante par l'Autorité de la concurrence, a précisé dans une conférence de presse Isabelle De Silva, la présidente de l'Autorité. "Quand on a de grands pouvoirs, on a de grandes responsabilités", a estimé Mme De Silva. Un porte-parole de Google a indiqué à La Tribune que l'entreprise va faire appel de cette décision.

Flou sur les règles de Google

"Il est parfaitement légitime qu'un opérateur comme Google ait des règles" d'accès à son service de publicité liées aux recherche, a-t-elle dit. "Mais il faut que ces règles soient claires (...), qu'elles ne soient pas à la tête du client" ou appliquées "de façon erratique", a-t-elle ajouté.

"La position dominante de Google est extraordinaire" sur le marché de la publicité liée aux moteurs de recherche, a-t-elle souligné. "On estime cette part de marché entre 90 et 100%, certains estiment qu'elle est plus proche de 95% que de 90%", a-t-elle ajouté.

Le flou sur les règles appliquées par Google vis à vis des annonceurs "a pu décourager le développement de sites innovants", a souligné l'Autorité de la concurrence dans son communiqué. "Google devra présenter dans les 2 mois un rapport détaillant les mesures et procédures qu'elle compte mettre en oeuvre pour se conformer aux injonctions", a précisé l'Autorité.