Intelligence artificielle : ChatGPT va-t-il remplacer Google ?

Alerte rouge chez Google, où l'on craint que ChatGPT, le chatbot survitaminé rendu public le 30 novembre dernier par OpenAI, ne vienne contester la domination du géant technologique sur la recherche Internet, qui demeure la base de son modèle d'affaires.

Le dirigeant de l'entreprise, Sundar Pichai, a participé à une série de réunions visant à redéfinir la stratégie de Google autour de l'intelligence artificielle, et a suspendu plusieurs groupes de travail pour permettre aux employés de se concentrer sur la menace que pose ChatGPT. D'autres ont été chargés de concevoir de nouveaux produits basés sur l'intelligence artificielle, par exemple afin de générer des images, artistiques ou non, comme sait très bien le faire DALL-E, un autre rejeton d'OpenAI.

Microsoft saute sur l'occasion

En parallèle, Microsoft a annoncé qu'il cherchait à intégrer ChatGPT à Bing, son moteur de recherche rival de Google, qui compte environ 2,5% de parts de marché dans la recherche en ligne mondiale (contre 92% pour Google). Si la part de marché de Bing demeure très modeste face à celle de son rival, il génère malgré tout des revenus non négligeables et ne doit pas être sous-estimé.

En juin dernier, Microsoft a ainsi annoncé avoir dégagé 11,6 milliards de revenus grâce à la recherche sur les douze mois précédents, et Bing compte pour la majorité de ceux-ci, à côté d'autres services comme MSN.com. À titre de comparaison, Twitter a généré un peu plus de cinq milliards de revenus sur la même période.

Le chatbot qui a réponse à tout

ChatGPT enflamme la toile depuis qu'OpenAI l'a rendu gratuitement accessible au public. Ce chatbot est en effet capable de générer plusieurs paragraphes d'un argumentaire solidement construit et rédigé à toute question posée par l'utilisateur, texte qui ressemble souvent à s'y méprendre à ce qu'aurait pu écrire un humain. Des internautes s'en sont servi pour rendre des devoirs scolaires, écrire des lignes de code, pasticher la Bible ou encore rédiger des sonnets sur des thèmes absurdes.

Mais en présentant sur n'importe quel sujet une réponse argumentée et synthétique, faisant le résumé des connaissances disponibles sur la toile, ChatGPT pourrait surtout complètement transformer la façon dont nous accédons à l'information en ligne. Au lieu de devoir taper des mots-clefs pour obtenir une série de liens pertinents parmi lesquels nous devons nous même chercher l'information qui nous intéresse, nous pourrions ainsi poser une question comme elle nous vient à l'esprit et obtenir immédiatement une réponse exhaustive.

Un danger pour Google ?

« À mesure que le contenu disponible sur la toile augmente, il devient plus difficile pour les internautes de trouver la meilleure réponse à leur requête. Les produits comme ChatGPT permettent de trouver immédiatement l'information sans avoir à éplucher plusieurs pages web et sans devoir naviguer entre les publicités », affirme Amr Awadallah, cofondateur et CEO de Vectara, une entreprise qui intègre l'intelligence artificielle à un grand nombre d'applications.

Selon lui, en démocratisant l'usage de l'intelligence artificielle, ChatGPT va faciliter la mise en place de moteurs de recherche concurrents par de petits acteurs. « ChatGPT est déjà en train de causer des remous sur le marché de la recherche en ligne. Jusqu'à présent, les engins de recherche les plus sophistiqués étaient la chasse gardée des géants technologiques. Aujourd'hui, les meilleurs algorithmes d'intelligence artificielle deviennent utilisables par les développeurs qui peuvent mobiliser leurs capacités afin de rivaliser avec les meilleurs moteurs de recherche sur le marché. »

Un avis que partagent les analystes de Morgan Stanley : peu après le lancement de ChatGPT, la banque américaine a publié un rapport dans lequel Brian Nowak, son expert pour tout ce qui touche au groupe Alphabet, affirme que les outils langagiers comme ChatGPT peuvent prendre des parts de marché au géant de la recherche en ligne et « remettre en jeu la position de Google comme porte d'entrée pour le public sur l'Internet. »

Pourquoi la marge de manœuvre de Google est limitée

Certes, Google est loin d'être désarmé face à cette nouvelle menace, puisque l'entreprise est l'une des plus avancées au monde dans le secteur de l'intelligence artificielle et possède donc les moyens de riposter à tout produit rival mobilisant ChatGPT avec sa propre technologie maison.

Le groupe Alphabet est d'ailleurs l'un des contributeurs d'OpenAI, une organisation à but non lucratif fondée par Sam Altman et Elon Musk (qui a depuis quitté l'organisation mais demeure l'un de ses argentiers) pour démocratiser l'intelligence artificielle à des fins humanistes.

Mais là où de jeunes acteurs avides de transformer la façon dont on accède à l'information en ligne peuvent se permettre de prendre des risques et de faire des erreurs, Google, utilisé chaque jour par des milliards d'internautes, n'a pas la même marge de manœuvre.

Le fiasco du bot Tay lancé par Microsoft en 2018, et celui, plus récent, du BlenderBot de Meta montre les risques que prend un géant technologique en rendant un chatbot forcément imparfait accessible au public. À plusieurs reprises, ChatGPT a communiqué des informations erronées à ses utilisateurs : au moindre pépin ou dérapage, Google pourrait être accusé de promouvoir la désinformation ou d'attiser les tensions entre communautés.

Les futurs visages de la recherche en ligne

Même à supposer que Google parvienne à sortir sa propre version de ChatGPT sans le moindre accroc, il n'est pas sûr que le géant du Web y trouve son compte. Rappelons que Google tire l'écrasante majorité de ses revenus des encarts publicitaires qu'il vend au sein de son moteur de recherche. Or, un outil de recherche comme ChatGPT est beaucoup moins approprié pour insérer des publicités, puisque l'internaute lit un simple texte en réponse à sa requête, et n'a pas besoin de naviguer parmi différents liens.

C'est donc bel et bien la poule aux œufs d'or de Google qui pourrait être menacée, à un moment où son modèle d'affaires est déjà en perte de vitesse. Si le géant du net a de quoi s'inquiéter, il est toutefois peu probable que son monopole sur la recherche en ligne soit remis en cause du jour au lendemain. Ne serait-ce que parce qu'il existe de nombreux cas de figure dans lesquels l'internaute ne cherche pas à obtenir une information précise, mais bel et bien à avoir une liste de liens comme le propose actuellement Google, dans le cas du commerce en ligne, par exemple.

Il est en revanche probable qu'à l'avenir, les deux façons de sonder la toile coexistent. Et que l'emprise de Google sur l'information soit bien moins prégnante qu'elle ne l'est aujourd'hui.