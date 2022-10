Google enregistre sa plus faible croissance depuis neuf ans

La période faste du Covid est bel et bien révolue pour les géants de la Tech. Après avoir profité des restrictions de voyage et des confinements, accélérant le télétravail et les échanges numérisés partout dans le monde, Google ralentit nettement. Alphabet, la maison mère, a réalisé cet été la plus faible croissance de son chiffre d'affaires depuis 2013, hormis le début de la pandémie, avec un bénéfice net à 14 milliards de dollars au troisième trimestre, soit un résultat largement inférieur aux attentes. Autrement dit, Google, toujours profitable, voit ses revenus publicitaires s'éroder.

Le chiffre d'affaires de l'américain a atteint 69,1 milliards de dollars au troisième trimestre, en hausse de 6% sur un an.

Philipp Schindler, le vice-président et directeur des ventes d'Alphabet, a reconnu lors d'une conférence téléphonique que certains annonceurs, notamment des services financiers, s'étaient « retirés » de la plateforme.

La concurrence sur les contenus vidéos

Aussi, dans le détail, de juillet à septembre, les recettes publicitaires de YouTube ont baissé de 2% à 7 milliards de dollars, alors que le marché attendait une petite progression. « C'est la première fois que les revenus de la pub sur YouTube diminuent depuis que la société a commencé à les publier séparément fin 2019, essentiellement à cause de la concurrence du streaming et des formats de vidéos courtes » sur les applications mobiles comme TikTok, selon Evelyn Mitchell, analyste d'Insider Intelligence.

En 2021, l'application TikTok a dépassé Google en tant que site web le plus populaire au monde, d'après Cloudflare, un fournisseur de services sur Internet.

Google n'est pas le seul à subir cette nouvelle concurrence. Meta a enregistré la première baisse de chiffre d'affaires de son histoire au deuxième trimestre. Résultat, les valorisations de la tech chutent, dans un contexte de resserrement des taux d'intérêt, et Google, quatrième capitalisation mondiale a perdu -34% depuis le début de l'année.

Il n'empêche que la firme continue de recruter mais à un rythme moins soutenu. L'entreprise comptait près de 187.000 salariés au 30 septembre, soit environ 13.000 de plus que fin juin. « Nous continuerons à trouver de nouvelles personnes pour les rôles critiques, notamment des ingénieurs », a précisé Ruth Porat, la directrice financière. Chez Google, on met d'ailleurs le paquet sur l'intelligence artificielle.

La société a parallèlement réaffirmé ses ambitions dans les smartphones, avec le lancement du Pixel 7. De juillet 2021 à juin 2022, quelque 6,2 millions de combinés de la marque ont été livrés, soit une hausse de 129% sur un an, selon les chiffres du cabinet Canalys.

Google Cloud, se porte bien: elle a continué de croître, avec un chiffre d'affaires trimestriel de 6,9 milliards de dollars, contre 5 milliards de dollars lors de la même période l'année dernière.

Mais la part de marché des Pixel au niveau mondial reste infime, et Google Cloud arrive en troisième position des fournisseurs de cloud, loin derrière Amazon (AWS) et Azure (Microsoft), qui raflaient 55% du gâteau en août, selon Canalys.

Le coeur de l'activité d'Alphabet reste la publicité finement ciblée à très grande échelle, mal vue des autorités et de nombreux consommateurs.

(Avec AFP)

Lire aussiComment Google et Meta (Facebook) se servent de la crise pour « tailler dans le gras »