L’IA et le numérique : danger ou chance pour la ville durable ?

PRISE DIRECTE. Les technologies numériques comme l’IA ou la 5G suscitent une certaine appréhension des usagers. Mais elles peuvent aussi aider à construire une ville durable. C’est ce qu’ont expliqué lors du Forum Zéro Carbone de la Tribune et la Mairie de Paris Quentin Barenne, cofondateur de Wintics et Jean-Philippe Clément, responsable de la démarche et des solutions data de la Ville de Paris pour le volet data, et Fabienne Dulac, CEO d’Orange France et Directrice Générale Adjointe d’Orange, Antoine Jourdain, directeur technique d’Enedis, Bertrand Serp, conseiller délégué en charge du logement, vice-président de Toulouse Métropole à la Transition Digitale et Sébastien Soriano, président de l’ARCEP pour les réseaux et technologies numériques.

> VOIR notre dossier « Cinq ans après la COP21 » La smart city utilise les datas des services publics (éclairage, circulation, énergie) pour piloter plus efficacement ces infrastructures. Accusée d'être liberticide en raison de l'opacité dans l'utilisation des données personnelles, cette « ville intelligente » pourrait néanmoins être une des solutions pour faire baisser l'empreinte carbone des métropoles. Pour Jean-Philippe Clément, responsable de la démarche et des solutions data de la Ville de Paris, « grâce aux nouvelles capacités de calcul et de stockage considérables, la data est un outil très puissant pour optimiser les ressources de la ville ». Concrètement, il faut d'abord comprendre comment la ville est organisée pour quantifier l'impact des initiatives publiques. Données patrimoniales (équipements, bâtiments) et donnés de flux (mobilité, consommation d'énergie, gestion des déchets) sont nécessaires pour modéliser la politique publique. Encore faut-il que ces informations soient de qualité, sachant que les sources de production de ces datas sont multiples et qu'il faut faire un travail préalable de nettoyage. Certaines données viennent de capteurs comme les caméras thermiques, d'entreprises privées telles que les GAFA ou d'applis comme « Dans ma rue » de la Ville de Paris. « Il faut capter ces datas mais le vrai enjeu et de les analyser de manière fine...