Microsoft met à la retraite Internet Explorer

Mis en service en 1995, le navigateur de Microsoft, longtemps leader du marché va s'arrêter. Encore numéro 1 début 2016, il a été complètement dépassé par la concurrence de Chrome, le navigateur de Google, et de Safari, celui d'Apple, qui détiennent à eux deux près de 80% du marché. A partir du 15 juin 2022, il n'y aura plus de support technique pour Internet Explorer. Les sites conçus pour Internet Explorer fonctionneront néanmoins sous Edge, un autre navigateur du géant de Seattle, au moins jusqu'en 2029,notamment parce que de nombreuses organisations "ont un nombre étonnamment élevé de sites web" fondés sur l'ancienne technologie, explique Microsoft.

Microsoft se concentre sur Edge

Ce dernier va en effet se concentrer sur Edge, son autre navigateur, qui n'a jamais réussi à compenser la chute libre d'Internet Explorer.

"Nous annonçons que le futur d'Internet Explorer sur Windows 10, c'est Microsoft Edge", a indiqué le géant de l'informatique mercredi, avant de vanter les mérites de son autre navigateur, Edge, "plus rapide, plus sûr et offre une expérience de navigation plus moderne", tout en étant "compatible avec les sites web et applications plus vieilles".

"Les entreprises ont en moyenne 1678 applications d'ancienne génération", assure Microsoft.

Selon Statscounter, Chrome possède près de 65% des parts de marché mondiales, loin devant Safari (19% des parts en avril 2021). Firefox (Mozilla-), et Edge, sont en troisième et quatrième position avec respectivement 3,59% et 3,39% du marché. En 2016, Internet Explorer détenait encore 46% du marché.