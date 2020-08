Showroomprivé lève 10 millions d'euros pour rester dans la course

Showroomprivé, groupe français spécialisé dans le déstockage en ligne et la mode féminine, vient d'annoncer avoir réalisé une levée de fonds de près de 10 millions d'euros au travers d'une augmentation de capital menée auprès de ses actionnaires avec maintien du droit préférentiel. Le capital reste détenu à plus de 46% par les deux fondateurs.

Le montant final brut de l'augmentation de capital (prime d'émission incluse) s'élève ainsi à 9,9 millions d'euros et se traduit par l'émission de 66.260.485 actions nouvelles, au prix unitaire de 0,15 euro, précise le groupe dans un communiqué.

L'e-commerçant français avait déjà lancé une augmentation de capital en 2018 pour un montant d'environ 40 millions d'euros. Fin 2019, toujours en quête de rentabilité, il avait publié des pertes nettes de 70,5 millions d'euros sur l'année.

Mais le groupe veut croire à une nouvelle vague de l'e-commerce. Après un chiffre d'affaires net en baisse de 19,8% au premier trimestre, il annonçait avoir enregistré un fort rebond de ses ventes sur Internet à partir du mois d'avril, pendant la période de confinement lié à la pandémie Covid-19, indiquait-il dans un communiqué. Aussi, le chiffre d'affaires semestriel 2020 est estimé entre 301 et 303 millions d'euros contre 302 millions d'euros au premier semestre 2019.

Renforcement de la structure financière

Cette augmentation de capital avait été pensé en avril lors du déconfinement et lancé en juillet dernier. Elle doit servir à accélérer le développement de l'entreprise. « Le produit de l'augmentation de capital sera utilisé pour le financement des besoins généraux de la Société et de ses filiales dans le cadre du renforcement de sa structure financière », précise Showroomprivé qui a réalisé un chiffre d'affaires net de 616 millions d'euros en 2019.

« Nous disposons désormais d'une situation financière assainie qui doit nous permettre d'aborder les prochaines étapes de notre feuille de route avec sérénité », ont abondé David Dayan et Thierry Petit, les co-fondateurs et co-CEO qui détiennent après l'opération directement ou indirectement respectivement 24,76% % et 17,82% % du capital de SRP Groupe. Les autres actionnaires présents au capital sont Ancelle SARL, Victoire Investissement, Cambon Financière et CRFP 20.

Showroomprivé (SRP Groupe), qui emploie 950 personnes, est coté à Euronext Paris. Avant l'annonce de cette levée de fonds, l'action a terminé la séance du jour en baisse de 11,62% à 0,616 euros.

Créé en 2006, il a face à lui sur le marché de la vente événementielle en ligne Veepee (ex-Vente-privee). Présent dans six pays, il revendique 2.000 marques partenaires.