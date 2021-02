Vie privée et protection des mineurs : pourquoi TikTok est attaqué à Bruxelles par des associations de consommateurs

Parfois, se pencher dans la nébuleuse des conditions générales d'utilisation (CGU), document jargonnant et souvent illisible de plusieurs pages qu'il faut accepter pour accéder au service, réserve de bien mauvaises surprises. C'est le constat établi par le Bureau européen des unions de consommateurs (BEUC), au sujet du réseau social TikTok, qui revendique 800 millions d'utilisateurs dans le monde, et qui est particulièrement prisé par les enfants de moins de 13 ans, les adolescents et les jeunes adultes.

En examinant dans le détail ses CGU, la fédération européenne et ses membres, dont l'UFC-Que-Choisir, ont décelé de nombreuses "clauses contraires à la loi" et accusent TikTok de "surexploiter" les données personnelles de ses utlisateurs à son bénéfice et de bafouer les droits des consommateurs encadrés par le RGPD, le règlement européen sur la protection des données. Par conséquent, le BEUC a annoncé mardi 16 février avoir déposé une plainte au près de la Commission européenne. L'UFC-Que-Choisir a également alerté la Direction générale de la Concurrence,...