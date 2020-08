États-Unis vs Chine : l'affaire Tik Tok, le basculement vers un Internet fragmenté ?

Les tensions commerciales entre Washington et Pékin se jouent aussi sur la Toile. En témoigne la récente affaire TikTok. Début août, le président Donald Trump a adopté deux décrets interdisant aux entreprises américaines toute transaction avec deux applications chinoises ultra-populaires : TikTok, appli de vidéos courtes à mi-chemin entre réseau social et play-back (détenue par ByteDance), et WeChat, appli de messagerie instantanée (propriété du géant Tencent). Cela revient, de fait, à interdire indirectement les applications sur le territoire américain.

Dans la foulée, le locataire de la Maison Blanche donnait 45 jours à Tik Tok pour vendre ses activités américaines à une entreprise locale, sous peine d'être officiellement interdite à compter du 15 septembre. L'argument avancé : la sécurité nationale. Washington accuse les deux applis de pouvoir être utilisées par le gouvernement chinois à des fins d'espionnage via la récolte de données personnelles des utilisateurs américains. Le gouvernement redoute également la diffusion de la propagande chinoise, à quelques mois de l'élection...