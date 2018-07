La Coupe du monde soutient les résultats de TF1

La chaîne a tiré profit du ballon rond. TF1 a vu son activité profiter au deuxième trimestre de la diffusion de la Coupe du Monde de football, qu'il a réussi à mieux rentabiliser qu'il y a quatre ans. Le groupe de télévision a publié mercredi un chiffre d'affaires en hausse de 8% à 584,3 millions d'euros au cours de la période, avec des recettes publicitaires des chaînes en clair en hausse de 1,6% bénéficiant de la diffusion de la Coupe du Monde. Son bénéfice net baisse de 12% au deuxième trimestre à 41 millions d'euros alors que l'exercice précédent avait été dopé par la cession d'une participation dans AB Group.

Le résultat opérationnel se monte à 62,2 millions d'euros, en recul de 12% sur le trimestre avec des coûts de programmes alourdis de 46 millions d'euros par la Coupe du Monde. Si la diffusion de cet événement sportif n'est pas strictement rentable pour le groupe, l'impact financier est "en grande partie compensé par la maîtrise des coûts des programmes et la croissance des activités de production", précise TF1 dans un communiqué. "Grâce au parcours de l'équipe de France et notre capacité à optimiser le digital nous avons fait une meilleure performance qu'en 2014", a indiqué le directeur financier Philippe Denery à des journalistes.

Nouveaux revenus versés par les opérateurs

Le groupe a réussi à retirer plus de recettes des publicités numériques alors qu'une part croissante de son public regarde les matches en ligne et il a bénéficié pour cette compétition de 5 sponsors, contre 4 il y a quatre ans. Alors que 18 matches de la Coupe du Monde ont été diffusés sur le deuxième trimestre, l'effet bénéfique sur les audiences va continuer à se faire sentir au troisième trimestre avec les 10 derniers matches dont la finale. Sur la période avril-juin, l'audience de l'ensemble des chaînes de TF1 a s'est établie à 29,2%, stable sur un an. Elle progresse sur la cible commerciale (les femmes de moins de 50 ans) pour sa chaîne amirale TF1. Sur le semestre, le chiffre d'affaires du groupe progresse de 3,9% à 1,083 milliard d'euros alors que son bénéfice net cède 12% à 65,8 millions d'euros.

Le groupe a aussi commencé à bénéficier des nouveaux revenus versés par les opérateurs pour la diffusion de ses chaînes en clair, une manne qui devrait progressivement monter en puissance, a-t-il indiqué. Le groupe a confirmé ses objectifs financiers pour 2018 à l'issue du premier semestre, dont une progression du taux de marge opérationnelle courante pour le groupe (hors événements sportifs majeurs), qui était de 10,4% en 2017, et un objectif de taux de marge opérationnelle courante à deux chiffres en 2019. Le groupe vise aussi un coût annuel moyen des programmes à 960 millions d'euros (hors événements sportifs majeurs) pour les cinq chaînes en clair sur la période 2018-2020 et une croissance des activités hors publicité des cinq chaînes en clair qui devraient représenter au moins un tiers du chiffre d'affaires consolidé en 2019.

(avec AFP)