L'Olympique lyonnais plonge en Bourse : les investisseurs craignent un échec de la vente du club à Eagle Football

Un peu moins de trois semaines après avoir été suspendue, l'action d'OL Groupe a repris ce mardi 6 décembre. Les premiers échanges ont été chaotiques en Bourse et les nombreux ordres ont différé la reprise de la cotation. L'action a plongé à 2,22 euros à l'ouverture, soit une chute de 20%. Mais depuis le 1er janvier, l'action est encore en hausse de près de 20%.

À 10h42, la baisse était de 13,98% à 2,40 euros, bien loin du prix des 3 euros par action promis par l'Américain John Textor pour racheter le club. Avant la suspension le 17 novembre dernier, l'action affichait une valeur de 2,79 euros.

Cette baisse est le signe de l'inquiétude des investisseurs quant au rachat du club. Cette transaction valorisée à 800 millions d'euros environ prend en effet des airs d'Arlésienne. Fixée dans un premier temps à fin septembre, elle a été différée depuis à plusieurs reprises.

Pour rappel, il est prévu que la holding américaine Eagle Football, regroupant John Textor et l'homme d'affaires canadien Jamie Salter, acquiert la totalité des actions et la moitié des Osranes (des obligations convertibles en actions émises pour financer la construction du Groupama Stadium) détenues par Holnest, la holding de la famille de Jean-Michel Aulas (27,7% du capital). Plus la totalité des parts détenues par Pathé (19,3%) et le fonds d'investissement chinois IDG Capitals (19,8%).

Un nouveau et ultime délai a été accordé ce lundi 5 décembre au milliardaire. « Au regard des avancées réalisées dans les 48 dernières heures, les vendeurs et OL Groupe ont accepté de concéder un ultime délai à Eagle Football au 7 décembre 2022 pour trouver un accord final, inconditionnel et financé avec l'ensemble des parties », a indiqué la holding propriétaire du club lyonnais dans un communiqué.

Une opération bloquée par la Premier League

John Textor a assuré aux vendeurs la semaine dernière avoir « obtenu la totalité des financements nécessaires à l'opération », selon un communiqué du groupe.

Mais une dernière condition restait à satisfaire : les accords entre Eagle Football et ses sources de financements prévoient notamment « comme condition préalable » l'apport en nature à la holding des parts que détient le milliardaire dans le club anglais de Crystal Palace. Or, il manquait encore cet accord entre Crystal Palace et ses actionnaires.

Faute de ce prérequis, la Premier League n'a pas donné son feu vert à l'opération.

Les choses seraient néanmoins en bonne voie, d'où l'obtention d'un délai supplémentaire jusqu'à ce mercredi 7 décembre.

« Sachez que des transactions comme celle-ci peuvent être assez compliquées pour les acheteurs et les vendeurs, et il n'est pas rare de découvrir des obstacles sur le chemin d'un "closing" qui créent des complexités et des retards », prévenait le milliardaire mi-octobre sur son site internet pour rassurer les supporters lyonnais.

OL Groupe anticipe d'autres scénarios « au cas où »

Reste que OL Groupe a averti hier que « passé ce dernier délai, les vendeurs et OL Groupe ne pourront que constater qu'il est devenu improductif de donner un délai supplémentaire à Eagle Football ». Il est également précisé que la holding propriétaire du club lyonnais va « considérer des sources alternatives de renforcement de ses fonds propres pour avoir rapidement des solutions disponibles pour le cas où des opérations avec Eagle Football ne seraient pas réalisées ».

Cette cession représenterait en tout cas un tournant historique pour le club de L1, présidé depuis 35 ans par Jean-Michel Aulas. Ce dernier doit conserver « au moins trois ans » son poste de président, selon l'accord prévu.

Après un coup de mou lié à la pandémie de Covid - qui a entraîné la fermeture des tribunes, et la faillite de l'ancien diffuseur Mediapro en 2020 - le club est en plein redressement financier. Sur l'exercice 2021-2022, son chiffre d'affaires a bondi de 42%, à 252,6 millions d'euros, et sa perte nette a été divisée quasiment par deux par rapport à la saison précédente (-55 millions, contre -107,5 millions). Et ses résultats sont encore en hausse de juillet à fin septembre: son chiffre d'affaires a progressé de 30% (avec notamment une hausse de 45% de ses recettes de billetterie).

(Avec AFP)