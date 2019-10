Gilles Kemoun : sa startup met du digital dans la rééducation à domicile

Manque de kinésithérapeutes, vieillissement de la population, augmentation des maladies neurodégénératives : en France, la rééducation neurologique concerne 8 millions de patients.

Pour améliorer ce processus, le professeur Gilles Kemoun, spécialiste en médecine physique et de réadaptation, a choisi d'utiliser le digital et a fondé la startup Neuradom. « Les ressources actuelles sont insuffisantes et les patients se retrouvent à leur domicile avec l'obligation d'organiser eux-mêmes leur suivi », explique-t-il.

Après un AVC, par exemple (140 000 par an, soit 1 toutes les 4 minutes et 40% de séquelles neurologiques importantes selon la Fondation pour la recherche sur les AVC), on a moins de 20% de chances d'être accepté dans un centre de rééducation neurologique. Et pour une durée moyenne de six semaines, alors qu'il faut douze à dix-huit mois de rééducation.

Lire aussi : Medtech : Dessintey lève un million pour la rééducation post-AVC

Outils digitaux et télé-rééducation à domicile

Sachant que la création de nouveaux centres de rééducation est très hypothétique, le fondateur de Neuradom s'est tourné vers une solution qui associe outils digitaux et télé-rééducation à domicile,...