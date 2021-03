Avec la 5G, le port du Havre veut gagner en compétitivité

Un navire en plein chargement, ce vendredi, au port du Havre. (Crédits : Pierre Manière)

Orange a allumé, ce vendredi, la 5G dans le second plus grand port de l’Hexagone. Cette technologie doit permettre aux myriades d’industriels présents sur place de gagner en efficacité, en sécurité, et de rester compétitifs.