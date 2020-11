La 5G, un levier pour redynamiser les aéroports après la crise du coronavirus

Avec le coronavirus, l'aérien essuie l'une des pires crises de son histoire. Les aéroports se sont vidés, et les compagnies comme les constructeurs d'avions multiplient les plans sociaux. En parallèle, la nouvelle génération de communication mobile, la 5G, arrive progressivement dans les pays développés. C'est notamment le cas dans les aéroports, où cette technologie est très attendue. Pour les professionnels, la 5G et ses débits faramineux, sa très faible « latence » (permettant une réponse immédiate du réseau lorsqu'on le sollicite), ainsi que sa capacité à gérer des myriades d'objets connectés, constitue une opportunité de moderniser leurs activités et de réduire les coûts. En dématérialisant démarches et procédures, la 5G promet aussi d'améliorer sensiblement « l'expérience voyageur », en lui redonnant, espèrent les industriels, la confiance et l'envie de reprendre l'avion.

Ce vendredi, au Paris Air Forum, organisé par La Tribune, Sergio Colella, le président de Sita Europe, un important fournisseur et développeur...