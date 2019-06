Commandes d'équipements 5G  : Nokia bombe le torse

Il ne boude visiblement pas son plaisir. Ce mardi, un dirigeant de Nokia a affirmé que le groupe était leader en termes de commandes d'équipements pour la 5G, la prochaine génération de communication mobile. D'après l'agence Reuters, Federico Guillen, à la tête de l'activité clients, a indiqué qu'avec 42 commandes, l'équipementier finlandais se situe maintenant devant le chinois Huawei et le suédois Ericsson. Ceux-ci totalisent respectivement, selon les estimations, 40 et 19 commandes.

D'après, Federico Guillen, Nokia profite des déboires de Huawei, qui fait l'objet d'une interdiction de commercer avec les États-Unis, lesquels l'accusent d'espionnage pour le compte de Pékin. Cela explique, selon le dirigeant, que de plus en plus d'opérateurs viennent toquer à sa porte. A l'en croire, de nombreux clients privilégieraient désormais Nokia pour équiper leurs prochains « cœurs de réseaux » (des infrastructures sensibles où transitent toutes les communications). D'autres chercheraient à changer de fournisseur. « Il est un peu tôt pour quantifier cela, mais le phénomène est observable depuis quelques semaines », affirme Federico Guillen.

« Les revenus de la 5G devraient fortement croître »

Ses propos tranchent avec les difficultés affichées par Nokia ces derniers temps. Le mois dernier, Rajeev Suri, le PDG du groupe finlandais, a déclaré que l'équipementier avait pourtant pris du retard dans la 5G. Lors de l'assemblée générale de Nokia, il a admis que le groupe avait un retard « de quelques semaines à deux mois ». A cette occasion, il a jugé que les déboires de Huawei pourrait « peut-être » constituer une « opportunité à long terme ». « Mais au-delà de ça, c'est difficile à dire pour le moment », a-t-il ajouté.

Quelques jours plus tard, le titre du groupe s'est fait chahuter en Bourse, suite à des résultats décevants au titre du premier trimestre. Pour cette période, Nokia a affiché une perte nette de 446 millions d'euros, contre 188 millions au même moment l'année précédente, pour un chiffre d'affaires stable, de 5 milliards d'euros. Rajeev Suri s'est malgré tout montré confiant. « Les revenus de la 5G devraient fortement croître, en particulier dans la seconde moitié de l'année, grâce à nos 36 contrats commerciaux signés à cette date », a-t-il affirmé. Il en a, depuis, emmagasiné six de plus.